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Жильё в Кировском сельском Совете, Беларусь

дома
8
9 объектов найдено
Дом в Новодворцы, Беларусь
Дом
Новодворцы, Беларусь
Площадь 46 м²
Дом на участке 25 соток вблизи города! ❤️ Одноэтажный дом на просторном участке в д. Новодво…
$14,900
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Комната в Кировский сельский Совет, Беларусь
Комната
Кировский сельский Совет, Беларусь
Площадь 278 м²
Количество этажей 2
Продается дом/здание под гостиничный бизнес, базу отдыха, агроусадьбу, хостел, общественное …
$95,000
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Дом в Новодворцы, Беларусь
Дом
Новодворцы, Беларусь
Площадь 262 м²
Продается 2-этажный дом с цокольным этажом в д. Новодворцы Слуцкого района. Общая площадь до…
$45,000
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Дом в Кирово, Беларусь
Дом
Кирово, Беларусь
Площадь 79 м²
Дом на участке 25 соток недалеко от г. Слуцка! ❤️ Одноэтажный дом готовый для проживания на …
$18,000
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Дом в Клепчаны, Беларусь
Дом
Клепчаны, Беларусь
Площадь 54 м²
Купить дом вблизи города! ❤️ Одноэтажный уютный дом среди природы Адрес: Слуцкий р-н, д.Клеп…
$20,000
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Дом в Клепчаны, Беларусь
Дом
Клепчаны, Беларусь
Площадь 35 м²
Продаётся дом расположенный на ровном участке 25 соток. Бревенчатый дом без отопления, ремон…
$6,100
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Дом в Кировский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кировский сельский Совет, Беларусь
Площадь 156 м²
Уютный дом со всеми коммуникациями в пригороде Слуцка ❤️ Надежный блочный дом: идеальное реш…
$85,000
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Дом в Кировский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кировский сельский Совет, Беларусь
Площадь 278 м²
Продается дом/здание под гостиничный бизнес, базу отдыха, агроусадьбу, хостел, общественное …
$95,000
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Дом в Кировский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кировский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Уютный дом рядом со Слуцком ❤️Просторный дом всего в 4 км от Слуцка! Это не просто дом, это …
$15,500
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Параметры недвижимости в Кировском сельском Совете, Беларусь

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