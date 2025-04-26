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Жильё в Слуцком районе, Беларусь

Слуцк
73
Весейский сельский Совет
9
Покрашевский сельский Совет
9
Кировский сельский Совет
9
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147 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 72 м²
Этаж 1/5
Просторная 4-комнатная квартира с тремя лоджиями и удобной планировкой ❤️Если вы ищете прост…
$38,900
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Дом в Селище, Беларусь
Дом
Селище, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается дом в деревне Селище Слуцкого района. Общая площадь дома 49,1 метров квадратных, ж…
$12,300
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 88 м²
Самое время купить дом ❤️ Продаётся просторный дом под ремонт в хорошем районе – идеальная б…
$22,000
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Дом в Кировский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кировский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Уютный дом рядом со Слуцком ❤️Просторный дом всего в 4 км от Слуцка! Это не просто дом, это …
$15,500
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/5
Комфортная квартира с ремонтом в престижном районе Слуцка ❤️Идеальная квартира с продуманным…
$38,500
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Квартира в Слуцк, Беларусь
Квартира
Слуцк, Беларусь
Площадь 49 м²
Самое время купить 1/2 дома общей площадью 48,8 м2 ❤️ Продаётся просторный бревенчатый дом в…
$11,000
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Дом в Октябрь, Беларусь
Дом
Октябрь, Беларусь
Площадь 69 м²
Продаётся жилой дом с земельным участком в аг. Октябрь. Прекрасная планировка: общая площадь…
$17,500
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Дом в Серяги, Беларусь
Дом
Серяги, Беларусь
Площадь 86 м²
Дом с большим участком ❤️ Просторный дом с верандой и большой кухней в благоустроенной дерев…
$9,000
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Дом в Квасыничи, Беларусь
Дом
Квасыничи, Беларусь
Площадь 40 м²
Уютный бревенчатый одноуровневый дом с участком в 25 соток! ❤️Этот теплый дом — именно то, ч…
$10,000
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Дом в Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается просторный жилой дом со всеми коммуникациями в д. Красное село. Деревня расположен…
$20,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается уютный и добротный дом в г. Слуцк, ул. Брановичская, Минская обл, 97 км от МКАД. Э…
$53,000
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Продажа квартиры в блокированном доме ❤️ Квартира с участком 6 соток станет прекрасной замен…
$23,900
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
Продаётся 2-комнатная квартира на 4/4 кирпичного дома в г. Слуцке, 1959 гп.  Общая площадь 4…
$20,500
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Дом в Исернский сельский Совет, Беларусь
Дом
Исернский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Продается дом в деревне Нежевка Слуцкого района. Расположение: 20 км от Солигорска, 17 км от…
$5,500
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Дом в Весея, Беларусь
Дом
Весея, Беларусь
Площадь 50 м²
Дом на участке 17 соток недалеко от г. Слуцка! ❤️ Одноэтажный дом, готовый для проживания, н…
$9,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 47 м²
Купить деревянный дом в г. Слуцке ❤️ Одноэтажный деревянный дом площадью 47 кв.м.  Адрес: г.…
$22,900
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
Позвольте представить вашему вниманию утонченное и элегантное описание великолепной трехкомн…
$43,800
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Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Продается дом с печным отоплением в деревне Новая Нива Слуцкого района. В доме две раздельны…
$11,000
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/9
Продается двухкомнатная квартира в спальном районе г. Слуцка.   Год постройки: 1982 г. Кап. …
$28,500
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Дом в Покрашевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Покрашевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Предлагается на продажу отлично обустроенный  дом с шикарной баней, летним домиком и ухоженн…
$89,900
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Продаётся трехкомнатная квартира по ул. Гагарина в г. Слуцке. Квартира расположена на первом…
$29,000
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
Продается двухкомнатная квартира в г. Слуцке по ул. Кононовича. Район тихий, спокойный, но в…
$29,700
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 71 м²
Самое время купить дом ❤️ Просторный дом с участком в центре Слуцка! Адрес: Слуцк, ул. Крыло…
$33,000
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 9/9
Продается трехкомнатная квартира в городе Слуцке, по улице 14 Партизан, 4. Общая площадь 70,…
$56,000
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Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается земельный участок с домом в деревне Малая Падерь Слуцкого района.  На земельном уч…
$9,500
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Продаётся 3-комнатная квартира в кирпичном доме в г. Слуцке. Дом 1955 гп. Общая площадь квар…
$11,500
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Дом в Греск, Беларусь
Дом
Греск, Беларусь
Площадь 46 м²
Кирпичный дом с мебелью и участком 25 соток ❤️Уютный дом в живописном агрогородке - ваш шанс…
$16,900
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 4/5
3-комнатная квартира с хорошим ремонтом ❤️ Уютная трёхкомнатная квартира с хорошим ремонтом,…
$47,800
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Квартира с земельным участком ❤️ Продаётся однокомнатная квартира в двухквартирном доме! Адр…
$15,900
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Дом 4 комнаты в Слуцк, Беларусь
Дом 4 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается уютный и добротный дом в г. Слуцк, ул. Брановичская, Минская обл, 97 км от МКАД. Э…
$53,000
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