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Квартиры в Слуцком районе, Беларусь

Слуцк
45
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52 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 72 м²
Этаж 1/5
Просторная 4-комнатная квартира с тремя лоджиями и удобной планировкой ❤️Если вы ищете прост…
$38,900
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/5
Комфортная квартира с ремонтом в престижном районе Слуцка ❤️Идеальная квартира с продуманным…
$38,500
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Квартира в Слуцк, Беларусь
Квартира
Слуцк, Беларусь
Площадь 49 м²
Самое время купить 1/2 дома общей площадью 48,8 м2 ❤️ Продаётся просторный бревенчатый дом в…
$11,000
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Продажа квартиры в блокированном доме ❤️ Квартира с участком 6 соток станет прекрасной замен…
$23,900
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
Продаётся 2-комнатная квартира на 4/4 кирпичного дома в г. Слуцке, 1959 гп.  Общая площадь 4…
$20,500
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
Позвольте представить вашему вниманию утонченное и элегантное описание великолепной трехкомн…
$43,800
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/9
Продается двухкомнатная квартира в спальном районе г. Слуцка.   Год постройки: 1982 г. Кап. …
$28,500
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Продаётся трехкомнатная квартира по ул. Гагарина в г. Слуцке. Квартира расположена на первом…
$29,000
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
Продается двухкомнатная квартира в г. Слуцке по ул. Кононовича. Район тихий, спокойный, но в…
$29,700
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 9/9
Продается трехкомнатная квартира в городе Слуцке, по улице 14 Партизан, 4. Общая площадь 70,…
$56,000
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Продаётся 3-комнатная квартира в кирпичном доме в г. Слуцке. Дом 1955 гп. Общая площадь квар…
$11,500
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 4/5
3-комнатная квартира с хорошим ремонтом ❤️ Уютная трёхкомнатная квартира с хорошим ремонтом,…
$47,800
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Квартира с земельным участком ❤️ Продаётся однокомнатная квартира в двухквартирном доме! Адр…
$15,900
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Продаётся светлая, теплая 2-комнатная квартира с изолированными жилыми комнатами на 2/2 кирп…
$21,000
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/5
Просторная уютная квартира, расположена в пятиэтажном доме на первом этаже по улице Чехова. …
$40,500
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Комната в Кировский сельский Совет, Беларусь
Комната
Кировский сельский Совет, Беларусь
Площадь 278 м²
Количество этажей 2
Продается дом/здание под гостиничный бизнес, базу отдыха, агроусадьбу, хостел, общественное …
$95,000
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 6/9
Продаётся светлая, уютная 3-комнатная квартира с большой кухней на 6/9 панельного дома в  г.…
$43,000
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/1
Продажа однокомнатной квартиры в блокированном жилом доме. Блочная пристройка 2014 г. Общая …
$17,400
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
Продаётся 1-комнатная квартира ❤️ Продаётся уютная светлая однокомнатная квартира с практичн…
$26,900
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/5
Продается однокомнатная квартира в одном из лучших микрорайонов г. Слуцка.  Квартира располо…
$39,900
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/4
Продается двухкомнатная квартира в спальном районе г. Слуцка. Квартира расположена на первом…
$26,500
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивная двухкомнатная квартира с собственным камином! ❤️ Представляем Вашему вниманию п…
$46,500
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
Позвольте представить вашему вниманию утонченное и элегантное описание великолепной трехкомн…
$43,800
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
Двухкомнатная квартира в кирпичном доме ❤️ Тёплая двухкомнатная квартира в благоустроенном р…
$28,900
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 8/9
Продаётся уютная 3-комнатная квартира с большой кухней на 8/9 панельного дома в центре Слуцк…
$40,500
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Квартира 1 комната в Греск, Беларусь
Квартира 1 комната
Греск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/2
Уютная квартира в кирпичном доме ❤️Предлагаем вашему вниманию светлую и функциональную 1-ком…
$14,200
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 3/5
Двухкомнатная квартира в самом центре Слуцка. ❤️Эта квартира - идеальный вариант для тех, кт…
$26,900
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/5
Продается трёхкомнатная квартира в г. Слуцке по улице 8 марта. Квартира расположена на треть…
$49,600
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 2/2
Квартира с потолками 3,2 м возле реки! ❤️ Прекрасная возможность стать обладателем просторно…
$44,900
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 3/5
Продается 3-комнатная квартира улучшенной планировки в г. Слуцке, по ул. Гагарина, д. 9. Ква…
$63,000
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Параметры недвижимости в Слуцком районе, Беларусь

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