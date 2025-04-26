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Дома в Слуцком районе, Беларусь

Слуцк
28
Весейский сельский Совет
9
Знаменский сельский Совет
9
Покрашевский сельский Совет
8
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95 объектов найдено
Дом в Селище, Беларусь
Дом
Селище, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается дом в деревне Селище Слуцкого района. Общая площадь дома 49,1 метров квадратных, ж…
$12,300
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 88 м²
Самое время купить дом ❤️ Продаётся просторный дом под ремонт в хорошем районе – идеальная б…
$22,000
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Дом в Кировский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кировский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Уютный дом рядом со Слуцком ❤️Просторный дом всего в 4 км от Слуцка! Это не просто дом, это …
$15,500
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Дом в Октябрь, Беларусь
Дом
Октябрь, Беларусь
Площадь 69 м²
Продаётся жилой дом с земельным участком в аг. Октябрь. Прекрасная планировка: общая площадь…
$17,500
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Дом в Серяги, Беларусь
Дом
Серяги, Беларусь
Площадь 86 м²
Дом с большим участком ❤️ Просторный дом с верандой и большой кухней в благоустроенной дерев…
$9,000
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Дом в Квасыничи, Беларусь
Дом
Квасыничи, Беларусь
Площадь 40 м²
Уютный бревенчатый одноуровневый дом с участком в 25 соток! ❤️Этот теплый дом — именно то, ч…
$10,000
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Дом в Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается просторный жилой дом со всеми коммуникациями в д. Красное село. Деревня расположен…
$20,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается уютный и добротный дом в г. Слуцк, ул. Брановичская, Минская обл, 97 км от МКАД. Э…
$53,000
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Дом в Исернский сельский Совет, Беларусь
Дом
Исернский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Продается дом в деревне Нежевка Слуцкого района. Расположение: 20 км от Солигорска, 17 км от…
$5,500
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Дом в Весея, Беларусь
Дом
Весея, Беларусь
Площадь 50 м²
Дом на участке 17 соток недалеко от г. Слуцка! ❤️ Одноэтажный дом, готовый для проживания, н…
$9,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 47 м²
Купить деревянный дом в г. Слуцке ❤️ Одноэтажный деревянный дом площадью 47 кв.м.  Адрес: г.…
$22,900
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Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Продается дом с печным отоплением в деревне Новая Нива Слуцкого района. В доме две раздельны…
$11,000
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Дом в Покрашевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Покрашевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Предлагается на продажу отлично обустроенный  дом с шикарной баней, летним домиком и ухоженн…
$89,900
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 71 м²
Самое время купить дом ❤️ Просторный дом с участком в центре Слуцка! Адрес: Слуцк, ул. Крыло…
$33,000
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Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается земельный участок с домом в деревне Малая Падерь Слуцкого района.  На земельном уч…
$9,500
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Дом в Греск, Беларусь
Дом
Греск, Беларусь
Площадь 46 м²
Кирпичный дом с мебелью и участком 25 соток ❤️Уютный дом в живописном агрогородке - ваш шанс…
$16,900
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Дом 4 комнаты в Слуцк, Беларусь
Дом 4 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается уютный и добротный дом в г. Слуцк, ул. Брановичская, Минская обл, 97 км от МКАД. Э…
$53,000
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Дом в Первомайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Первомайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продажа законсервированного капитального строения! ❤️ Продаётся одноэтажное строение в невер…
$26,000
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Дом в Клепчаны, Беларусь
Дом
Клепчаны, Беларусь
Площадь 35 м²
Продаётся дом расположенный на ровном участке 25 соток. Бревенчатый дом без отопления, ремон…
$6,100
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Дом в Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Уютный дом со всеми коммуникациями в пригороде Слуцка ❤️ Экологичный бревенчатый дом: идеаль…
$49,500
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Дом в Брановичи, Беларусь
Дом
Брановичи, Беларусь
Площадь 130 м²
Продается просторный дом после реконструкции в д. Брановичи рядом с г. Слуцком (50 метров). …
$37,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 70 м²
Продаётся 4-комнатная квартира в блокированном жилом доме со всеми коммуникациями в центре С…
$22,000
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Дом в Кировский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кировский сельский Совет, Беларусь
Площадь 278 м²
Продается дом/здание под гостиничный бизнес, базу отдыха, агроусадьбу, хостел, общественное …
$95,000
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Дом в Замостье, Беларусь
Дом
Замостье, Беларусь
Площадь 106 м²
Продажа незавершенного капитального строения в д. Замостье, 80 км от Минска и 20 км от Слуцк…
$13,000
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Дом в Леньки, Беларусь
Дом
Леньки, Беларусь
Площадь 67 м²
Продаётся просторный жилой дом в агрогородке Леньки Слуцкого района. Дом находится в 90 км о…
$8,000
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Дом в Замостье, Беларусь
Дом
Замостье, Беларусь
Площадь 42 м²
Ищете вариант для дачи или постоянного проживания? Мы  предлагаем вам отличный вариант:  жил…
$17,000
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Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Продаётся дом в тихом уютном поселке Дуброва Слуцкого района. Расстояние до Слуцка 18 км. В …
$4,000
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Дом в Покрашевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Покрашевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Продаётся уютный дом полностью готовый к проживанию в д. Рудня Слуцкого района общей площадь…
$13,000
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Дом в Кирово, Беларусь
Дом
Кирово, Беларусь
Площадь 79 м²
Дом на участке 25 соток недалеко от г. Слуцка! ❤️ Одноэтажный дом готовый для проживания на …
$18,000
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Дом в Ленино, Беларусь
Дом
Ленино, Беларусь
Площадь 26 м²
Продается дом в прекрасном живописном месте: агрогородок Ленино Слуцкого района. В доме две …
$3,000
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Типы недвижимости в Слуцком районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Слуцком районе, Беларусь

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