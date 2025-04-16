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Жильё в Бокшицком сельском Совете, Беларусь

дома
5
5 объектов найдено
Дом в Заполье, Беларусь
Дом
Заполье, Беларусь
Площадь 159 м²
Просторный дом с шикарным ремонтом в 5 км. от Слуцка ❤️Предлагаем вашему вниманию уникальный…
$139,900
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Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Продается дом с печным отоплением в деревне Новая Нива Слуцкого района. В доме две раздельны…
$11,000
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Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается земельный участок с домом в деревне Малая Падерь Слуцкого района.  На земельном уч…
$9,500
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Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Самое время купить дом ❤️ Продается дом с большим участком в деревне Городище, всего в неско…
$14,100
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Дом в Прощицы, Беларусь
Дом
Прощицы, Беларусь
Площадь 55 м²
Теплый дом со всеми коммуникациями возле Слуцка ❤️Предлагаем вам прекрасный одноуровневый до…
$18,000
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Параметры недвижимости в Бокшицком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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