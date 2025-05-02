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Жильё в Сморгони, Беларусь

квартиры
11
12 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Просторная квартира с кухней 8,8 м2 в центре Сморгони ❤️ Продается 3-к квартира с хорошей пл…
$33,500
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Квартира 4 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 63 м²
Этаж 2/5
4-комнатная квартира в районе «Восточный» г. Сморгонь  ❤️ Продается теплая и светлая 4-х ком…
$34,900
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Квартира 2 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Уютная 2-ая квартира в Сморгони ❤️Квартира расположена в шаговой доступности от садика, школ…
$28,500
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Дом в Сморгонь, Беларусь
Дом
Сморгонь, Беларусь
Площадь 92 м²
Просторный дом в центре Сморгони 92 м2 ❤️Ищете дом своей мечты? Этот уникальный кирпичный  д…
$47,500
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Квартира 4 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 64 м²
Этаж 2/5
4-комнатная квартира в центре ❤️ Четырёхкомнатная квартира в самом сердце города по очень пр…
$31,500
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Квартира 3 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
Трехкомнатная квартира с хорошим ремонтом, готова к проживанию ❤️ Просторная трехкомнатная к…
$42,500
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Квартира 3 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 9/9
Трёхкомнатная квартира в Восточном ❤️ Продается 3-к квартира с хорошей планировкой для дружн…
$32,000
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Квартира 4 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 83 м²
Этаж 1/9
Квартира для счастливой семьи! ❤️ Просторная четырёхкомнатная квартира для большой семьи! Ид…
$42,500
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Квартира 4 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 3/4
Четырёхкомнатная квартира в микрорайоне Восточный Сморгони! ❤️ Четырёхкомнатная квартира с е…
$73,500
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Квартира 4 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 63 м²
Этаж 4/5
Продается уютная четырехкомнатная квартира в центре Сморгони! ❤️Эта светлая и просторная ква…
$32,500
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Квартира 4 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 4/5
4-комнатная квартира в отличном районе ❤️Представляем Вашему вниманию просторную четырехкомн…
$47,500
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Квартира 3 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира с хорошим расположением ❤️ Продаётся просторная тёплая трёхкомнатная кв…
$29,000
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