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Жильё в Залесский сельский Совет, Беларусь

дома
6
9 объектов найдено
Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1958 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 78,1 кв.м, общ.- 78,1 кв.м, жил.- 56…
$23,000
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Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Продаётся садовый домик (дача) в пригороде Кобрина (8 км от границы города, СТ «Автомобилист…
$10,500
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Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Самое время купить дачу ❤️ Продаётся дачный дом с участком в садовом товариществе «Автомобил…
$9,900
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Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Дом с баней на большом участке в 10 км от Сморгони ❤️ Одноуровневый деревенский дом с баней …
$7,500
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Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 156 м²
Просторный дом 5 км от Сморгони ❤️ Дом общей площадью 156.2 кв.м. предлагает комфорт и прост…
$55,000
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Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Уютный дом со всеми удобствами в 7 км. от Сморгони ❤️Теплый, просторный дом с большим участк…
$20,900
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Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
В д.Белая в 300м. от озера Белое (карьер) продаются два круглогодичных жилых дома общей площ…
$148,250
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Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Уютный дом с большим участком возле Сморгони в д. Светоч ❤️Прекрасное место для загородной ж…
$8,500
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Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1965 г.п. Реконструкция 2019 г.1 этаж. Общ.СНБ - 39,6 кв.м, общ…
$30,000
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Параметры недвижимости в Залесский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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