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Жильё в Щучин, Беларусь

квартиры
3
5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Щучин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Щучин, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
В продаже 3-комнатная квартира в г. Щучин на ул. Ленина, д. 126 в блокированном доме с отдел…
$59,000
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Дом 2 комнаты в Щучин, Беларусь
Дом 2 комнаты
Щучин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
Продается дом в г.Щучин. 15-20 мин ходьбы до центра города. В доме газовое отопление. Работ…
$13,500
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Дом 4 комнаты в Щучин, Беларусь
Дом 4 комнаты
Щучин, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
В продаже изолированная часть жилого дома в г. Щучин на ул. Ленина, д. 126 – 3-комнатная ква…
$59,000
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Квартира 3 комнаты в Щучин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Щучин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
Продаётся светлая трёхкомнатная квартира на 3-м этаже 5-этажного дома по ул. Островского. Об…
$26,900
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Квартира 2 комнаты в Щучин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Щучин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
Продается 2-х комнатная квартира по ул. Юго-Западная, д.4 к.6, кв. 30, на 5 этаже 5 этажного…
$23,000
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