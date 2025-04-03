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Жильё в Мирский сельский Совет, Беларусь

дома
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5 объектов найдено
Дом в Мирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 145 м²
Наш двухэтажный дом — идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и экологичность. Просторн…
$75,000
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Дом в Мир, Беларусь
Дом
Мир, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается дом площадью 84.1кв м на участке 25 соток в г.п .Мир 87 км от МКАД.Красивый , свет…
$29,500
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Дом 1 комната в Мирский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Мирский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
В живописной Гродненской области, в Кореличском районе, среди бескрайних полей и недалеко от…
$5,500
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Коттедж в Мирский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 263 м²
Продается действующий бизнес – Агроусадьба "Мирная" в живописном уголке Беларуси! Агроусадьб…
$183,000
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Дом 4 комнаты в Мирский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Мирский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
«Дом под небом» В живописной деревне Прилуки, в объятиях Гродненской области, там, где зе…
$29,900
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Параметры недвижимости в Мирский сельский Совет, Беларусь

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