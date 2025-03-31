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Жильё в Индурский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Индурский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Индурский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 47 м²
Количество этажей 1
В продаже уютный дом в тихом месте вблизи реки Свислочь, с просторным земельным участком, са…
$9,500
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Дом 2 комнаты в Индурский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Индурский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
В продаже современный стильный дом в стиле А-фрейм у реки. Местонахождение: д. Заневичи, Ин…
$129,000
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Параметры недвижимости в Индурский сельский Совет, Беларусь

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