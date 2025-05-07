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Жильё в Путришковском сельском Совете, Беларусь

дома
5
5 объектов найдено
Дом в Путришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 148 м²
Продается одноэтажный блочный дом в Гродно (район «Зарицы»). Площадь земельного участка 10 с…
$120,000
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Дом 2 комнаты в Путришки, Беларусь
Дом 2 комнаты
Путришки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
В продаже уютный жилой дом в аг. Путришки Гродненского р-на с земельным участком 0,25 га для…
$105,000
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Дом в Путришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается дом в д.Чещевляны в 8 км от центра Гродно. Общая площадь – 51,4м2, жилая – 29м2Мат…
$25,000
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Дом в Путришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 161 м²
В продаже 2-этажный садовый домик в СТ Погораны, в красивом живописном месте, в окружении ле…
$38,000
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Дом в Путришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продаётся дача в тихом живописном месте вблизи города в СТ «Дубравушка-2». Участок находится…
$29,900
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Параметры недвижимости в Путришковском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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