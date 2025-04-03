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Жильё в Обуховский сельский Совет, Беларусь

дома
11
11 объектов найдено
Дом в Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Обуховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Шикарный дом с большой территорией в живописном месте на берегу Немана в Мигово. Собственный…
$180,000
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Дом 2 комнаты в Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Обуховский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
$40,000
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Дом в Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Обуховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Отличное место около разлива реки Неман в деревне Комотово Гродненского района. Аутентичный …
$40,000
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Дом в Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Обуховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Продается дом, расположенный в д. ОбуховичиМестоположение: Гродненская обл., Гродненский р-н…
$17,900
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Дом 4 комнаты в Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Обуховский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Дом с восхитительным видом на Неман — прекрасный вариант для жизни и отдыха! Светлый благоус…
$350,000
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Дом 1 комната в Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Обуховский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
В продаже дом с участком земли в 25 соток, который расположен в агрогородке Обухово на улице…
$16,800
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Дом 4 комнаты в Обухово, Беларусь
Дом 4 комнаты
Обухово, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Уникальное предложение! Представляем Вашему вниманию прекрасный дом площадью 179 м.кв. из…
$252,000
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Дом в Обухово, Беларусь
Дом
Обухово, Беларусь
Площадь 60 м²
В продаже дом с участком земли в 25 соток, который расположен в агрогородке Обухово на улице…
$16,800
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Дом 5 комнат в Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Обуховский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Шикарный дом с большой территорией в живописном месте на берегу Немана в Мигово. Собственный…
$180,000
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Дом 3 комнаты в Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Обуховский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Продается прекрасный дом в 22 км от Гродно. Рядом с домом, в 50 м, протекает река Пырянка, п…
$105,000
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Дом 5 комнат в Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Обуховский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
В продаже загородный благоустроенный Дом, созданный для наслаждения приятными моментами жизн…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Обуховский сельский Совет, Беларусь

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Недорогая
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