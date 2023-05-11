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Пентхаусы в Албании

Southern Albania
5
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7 объектов найдено
Пентхаус 1 ванная в Дуррес, Албания
Пентхаус 1 ванная
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 8
€ 192,000
Пентхаус с бассейном в городе Дуррес. Вашему вниманию предлагается двухэтажный пентхаус с бо…
Пентхаус 3 спальни в Саранда, Албания
Пентхаус 3 спальни
Саранда, Албания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Этаж 4/4
€ 430,000
Penthouse for sale with a sea view in Sarande with an area of 285m2. It is organized in a sp…
Пентхаус 2 спальни в Влёра, Албания
Пентхаус 2 спальни
Влёра, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 216 м²
Этаж 6/7
€ 300,000
Элитная квартира на продажу во Влёре. Эта замечательная квартира расположена на 6-м этаже но…
Пентхаус 4 спальни в Влёра, Албания
Пентхаус 4 спальни
Влёра, Албания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 6/6
€ 350,000
Penthouse for sale in Lungomare Vlore, Albania
Пентхаус 3 спальни в Влёра, Албания
Пентхаус 3 спальни
Влёра, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 323 м²
Этаж 9
€ 262,800
Пентхаус на продажу. Пентхаус расположен на 9-м этаже здания в Лунгомаре. Здание расположено…
Пентхаус в Влёра, Албания
Пентхаус
Влёра, Албания
Площадь 311 м²
Этаж 8
€ 220,000
Пентхаус Он расположен на 8 этаже здания Rrapi. Квартира имеет сертификат собственности. Общ…
Пентхаус 2 спальни в Vlore, Албания
Пентхаус 2 спальни
Vlore, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 12/12
€ 115,500
Продается пентхаус супер люкс.  Большой, просторный, светлый ️ Мечтаете о тако…

Параметры недвижимости в Албании

с видом на море
недорогая
элитная
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