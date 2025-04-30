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Виллы с садом в Faro, Португалия

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10
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13
Loule
40
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24
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4 объекта найдено
Вилла в Quelfes, Португалия
Вилла
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Новый дом с 3 спальнями расположен в северной части Ольяна, одного из самых живописных город…
$396,389
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Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$543,619
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Новая вилла с 2 спальнями, общей площадью 109 кв.м., парковкой, садом и террасой, в комплекс…
$441,691
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Вилла в Montenegro, Португалия
Вилла
Montenegro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 521 м²
Дом-дуплекс с 3 спальнями, частной территорией 380 кв.м.,общей площадью 141 кв.м., с садом, …
$1,68 млн
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Параметры недвижимости в Faro, Португалия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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