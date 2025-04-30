Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Faro
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Faro, Португалия

Albufeira
10
Lagos
13
Loule
40
Lagoa
24
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Вилла с 4 спальнями в самом эксклюзивном месте в Кинта-ду-Лаго. Расположенная в тупике на ух…
$12,97 млн
Оставить заявку
Вилла в Tavira, Португалия
Вилла
Tavira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
A timeless luxury and truly unique estate located in Luz de Tavira, very close to the Bohemi…
$4,36 млн
Оставить заявку
Вилла в Tavira, Португалия
Вилла
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Дом расположен в нескольких минутах ходьбы от центра поселка Santo Estêvão  и его услуг, в 1…
$498,318
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Faro, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти