Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Faro
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Faro, Португалия

Albufeira
10
Lagos
13
Loule
40
Lagoa
24
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Loule, Португалия
Вилла 6 комнат
Loule, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 336 м²
Количество этажей 3
Отдельно стоящая вилла с 5 спальнями, бассейном, частным садом и гаражом на 2 машины, всего …
$2,03 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Estombar, Португалия
Вилла 3 комнаты
Estombar, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 553 м²
Количество этажей 1
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и есте…
$509,974
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Lagos, Португалия
Вилла 5 комнат
Lagos, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Эта потрясающая резиденция была спроектирована одним из самых престижных архитекторов Португ…
$2,47 млн
Оставить заявку
Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$543,619
Оставить заявку
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Новая вилла с 2 спальнями, общей площадью 109 кв.м., парковкой, садом и террасой, в комплекс…
$441,691
Оставить заявку
Вилла в Montenegro, Португалия
Вилла
Montenegro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 521 м²
Дом-дуплекс с 3 спальнями, частной территорией 380 кв.м.,общей площадью 141 кв.м., с садом, …
$1,68 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Loule, Португалия
Вилла 4 комнаты
Loule, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 257 м²
Количество этажей 3
Фантастическая вилла с 3 спальнями и 4 фасадами в Картейре, недалеко от Виламуры — одного из…
$1,46 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Faro, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти