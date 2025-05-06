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Жильё в Познанском повяте, Польша

gmina Tarnowo Podgorne
31
gmina Mosina
20
gmina Swarzedz
17
gmina Kornik
14
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202 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Мосина, Польша
Квартира 2 комнаты
Мосина, Польша
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Рекомендую к продаже хорошо расположенную, привлекательную 2-комнатную квартиру на Познани П…
$118,881
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Квартира 2 комнаты в Kleszczewo, Польша
Квартира 2 комнаты
Kleszczewo, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Клещево Парк - это инвестиция, которая встретит даже самых требовательных жителей своим функ…
Цена по запросу
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Дом в Tarnowo Podgorne, Польша
Дом
Tarnowo Podgorne, Польша
Площадь 109 м²
Местонахождение: Tarnowo Podgórne - город-коммуна, место одного из самых богатых и лучших му…
$352,963
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Дом в Пущиково, Польша
Дом
Пущиково, Польша
Площадь 350 м²
Вы хотите жить в живописной среде лесов и озер, в фантастическом садовом городке под названи…
$608,101
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Дом в Radzewice, Польша
Дом
Radzewice, Польша
Площадь 215 м²
О М
Цена по запросу
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Квартира в Мосина, Польша
Квартира
Мосина, Польша
Площадь 1 105 м²
Продается уникальная строительная площадка площадью 1105 м2, расположенная в Мосине, на улиц…
$131,667
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Дом в Lusowko, Польша
Дом
Lusowko, Польша
Площадь 109 м²
Дом в состоянии развития в поселении Розалин в Лусовеке
$224,468
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Дом в Mrowino, Польша
Дом
Mrowino, Польша
Площадь 12 700 м²
Я предлагаю на продажу землю площадью 1,27 га, расположенную в Мровине, в муниципалитете Рок…
$219,445
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Квартира в Paledzie, Польша
Квартира
Paledzie, Польша
Площадь 105 м²
Исключительный проект, который предлагает современные дома в двухэтажных зданиях, идеально п…
$171,590
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Квартира 3 комнаты в Познанский повят, Польша
Квартира 3 комнаты
Познанский повят, Польша
Число комнат 3
Площадь 75 м²
***СИДЫ НА ОТВЕТСТВЕННОМ СТАНДАРТЕ*** Наконец-то проект, дающий человеку пространство, допол…
$268,375
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Квартира 5 комнат в Познанский повят, Польша
Квартира 5 комнат
Познанский повят, Польша
Число комнат 5
Площадь 133 м²
Спешите! - это последние большие квартиры в этом элитном месте # 3 больших балкона # центр #…
$509,534
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Квартира 3 комнаты в Сважендз, Польша
Квартира 3 комнаты
Сважендз, Польша
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Рекомендую к продаже 3-комнатную квартиру с площадью около. 66м2 расположен на 4-м этаже бло…
$131,931
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Дом в Gortatowo, Польша
Дом
Gortatowo, Польша
Площадь 84 м²
Продается отдельное помещение в двухместном односемейном доме (две отдельные вечные книги) с…
$224,733
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Дом в Gowarzewo, Польша
Дом
Gowarzewo, Польша
Площадь 870 м²
Мы приглашаем вас открыть для себя уникальную резиденцию, расположенную примерно в 15 км от …
Цена по запросу
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Квартира в Любонь, Польша
Квартира
Любонь, Польша
Площадь 297 м²
Привет
$449,466
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Дом в Dopiewiec, Польша
Дом
Dopiewiec, Польша
Площадь 213 м²
Односемейный дом Площадь использования: 314 м2 Год постройки: 1969 Описание: Местонахождение…
Цена по запросу
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Дом в Radzewo, Польша
Дом
Radzewo, Польша
Площадь 197 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением отдельно стоящего дома на большом участке 1077м2 в…
$165,662
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Дом в Dopiewiec, Польша
Дом
Dopiewiec, Польша
Площадь 150 м²
Ищете уютный дом с пространством для всей семьи в тихом районе? Или вы ищете дом, где вы мож…
$310,660
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Квартира 3 комнаты в Пущиково, Польша
Квартира 3 комнаты
Пущиково, Польша
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Мечтаете об уникальной квартире в престижном месте с фантастическим видом на сады и леса? До…
$166,567
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Дом в Blazejewo, Польша
Дом
Blazejewo, Польша
Площадь 110 м²
Для продажи Красивый идиллический дом, расположенный в Блажеево, в муниципалитете Корник, вс…
$256,195
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Дом в Gruszczyn, Польша
Дом
Gruszczyn, Польша
Площадь 180 м²
Дом в Грушчине на продажу!!! Дом расположен на улице Лонгова в Грушчино, Субпознань, всего в…
Цена по запросу
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Дом в Курник, Польша
Дом
Курник, Польша
Площадь 205 м²
Продается большой многоквартирный дом с офисом в Корнике, всего в 15 минутах езды от :Poznania
$330,225
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Квартира 3 комнаты в Мосина, Польша
Квартира 3 комнаты
Мосина, Польша
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Ищете квартиру для своей семьи? Ты все правильно понял! Рекомендую купить 74-метровую кварти…
$190,098
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Квартира 4 комнаты в Костшин, Польша
Квартира 4 комнаты
Костшин, Польша
Число комнат 4
Площадь 73 м²
Я рад представить функциональную и ухоженную 4-комнатную квартиру площадью 73 м2, расположен…
$177,142
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Дом в Костшин, Польша
Дом
Костшин, Польша
Площадь 105 м²
Если ваш приоритет - иметь дом в городе по доступной цене, у нас есть предложение, которое я…
$152,025
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Квартира в Owinska, Польша
Квартира
Owinska, Польша
Площадь 85 м²
Остановитесь в современном частном и насладитесь садом или террасой с видом на живописный пр…
$155,727
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Квартира 3 комнаты в Мурована-Гослина, Польша
Квартира 3 комнаты
Мурована-Гослина, Польша
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Мечтаете купить квартиру недалеко от города рядом с природой? Вы мечтаете о месте, которое и…
$147,795
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Квартира в Siekierki Wielkie, Польша
Квартира
Siekierki Wielkie, Польша
Площадь 188 м²
Продается большой дом-близнец площадью около 190 м2 на участке 365 м2 в поселке Секьерки-Вел…
$259,104
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Дом в Mrowino, Польша
Дом
Mrowino, Польша
Площадь 257 м²
Я приглашаю вас в уникальное здание, окруженное бронзой, среди односемейных зданий, располож…
$1,11 млн
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Квартира в Познанский повят, Польша
Квартира
Познанский повят, Польша
Площадь 497 м²
Приглашаю Вас ознакомиться с предложением о продаже земельного участка площадью 497 м2. Учас…
$215,479
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Типы недвижимости в Познанском повяте

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Параметры недвижимости в Познанском повяте, Польша

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