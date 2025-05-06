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Дома в Познанском повяте, Польша

gmina Tarnowo Podgorne
21
gmina Mosina
12
gmina Kornik
8
gmina Swarzedz
7
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102 объекта найдено
Дом в Tarnowo Podgorne, Польша
Дом
Tarnowo Podgorne, Польша
Площадь 109 м²
Местонахождение: Tarnowo Podgórne - город-коммуна, место одного из самых богатых и лучших му…
$352,963
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Дом в Пущиково, Польша
Дом
Пущиково, Польша
Площадь 350 м²
Вы хотите жить в живописной среде лесов и озер, в фантастическом садовом городке под названи…
$608,101
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Дом в Radzewice, Польша
Дом
Radzewice, Польша
Площадь 215 м²
О М
Цена по запросу
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Дом в Lusowko, Польша
Дом
Lusowko, Польша
Площадь 109 м²
Дом в состоянии развития в поселении Розалин в Лусовеке
$224,468
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Дом в Mrowino, Польша
Дом
Mrowino, Польша
Площадь 12 700 м²
Я предлагаю на продажу землю площадью 1,27 га, расположенную в Мровине, в муниципалитете Рок…
$219,445
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Дом в Gortatowo, Польша
Дом
Gortatowo, Польша
Площадь 84 м²
Продается отдельное помещение в двухместном односемейном доме (две отдельные вечные книги) с…
$224,733
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Дом в Gowarzewo, Польша
Дом
Gowarzewo, Польша
Площадь 870 м²
Мы приглашаем вас открыть для себя уникальную резиденцию, расположенную примерно в 15 км от …
Цена по запросу
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Дом в Dopiewiec, Польша
Дом
Dopiewiec, Польша
Площадь 213 м²
Односемейный дом Площадь использования: 314 м2 Год постройки: 1969 Описание: Местонахождение…
Цена по запросу
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Дом в Radzewo, Польша
Дом
Radzewo, Польша
Площадь 197 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением отдельно стоящего дома на большом участке 1077м2 в…
$165,662
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Дом в Dopiewiec, Польша
Дом
Dopiewiec, Польша
Площадь 150 м²
Ищете уютный дом с пространством для всей семьи в тихом районе? Или вы ищете дом, где вы мож…
$310,660
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Дом в Blazejewo, Польша
Дом
Blazejewo, Польша
Площадь 110 м²
Для продажи Красивый идиллический дом, расположенный в Блажеево, в муниципалитете Корник, вс…
$256,195
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Дом в Gruszczyn, Польша
Дом
Gruszczyn, Польша
Площадь 180 м²
Дом в Грушчине на продажу!!! Дом расположен на улице Лонгова в Грушчино, Субпознань, всего в…
Цена по запросу
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Дом в Курник, Польша
Дом
Курник, Польша
Площадь 205 м²
Продается большой многоквартирный дом с офисом в Корнике, всего в 15 минутах езды от :Poznania
$330,225
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Дом в Костшин, Польша
Дом
Костшин, Польша
Площадь 105 м²
Если ваш приоритет - иметь дом в городе по доступной цене, у нас есть предложение, которое я…
$152,025
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Дом в Mrowino, Польша
Дом
Mrowino, Польша
Площадь 257 м²
Я приглашаю вас в уникальное здание, окруженное бронзой, среди односемейных зданий, располож…
$1,11 млн
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Дом в Любонь, Польша
Дом
Любонь, Польша
Площадь 154 м²
Продажа домашней свободы в клубе знаний! Для продажи мы предлагаем отдельно стоящий дом на п…
$290,831
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Дом в Kozieglowy, Польша
Дом
Kozieglowy, Польша
Площадь 220 м²
Дамы и господа, Я с удовольствием представляю вам отдельно стоящий дом 1980 года в Козьеглов…
$370,122
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Дом в Мосина, Польша
Дом
Мосина, Польша
Площадь 184 м²
РЕЗЕРВАЦИЯ С удовольствием представляю вам прекрасный Дом на тихом поселении односемейных до…
$224,794
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Дом в Wiorek, Польша
Дом
Wiorek, Польша
Площадь 313 м²
Уникальный, отдельно стоящий дом в Виореке недалеко от Познани продается. Основными активами…
$713,857
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Дом в Przezmierowo, Польша
Дом
Przezmierowo, Польша
Площадь 200 м²
Я приглашаю вас познакомиться с уникальным предложением дома, расположенного в Пржезмьерове …
$475,905
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Дом в Zielatkowo, Польша
Дом
Zielatkowo, Польша
Площадь 120 м²
Коллегия, дом на большой, неправильной работе!!!
$158,371
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Дом в Wieckowice, Польша
Дом
Wieckowice, Польша
Площадь 774 м²
Недвижимость с прудом и тремя зданиями и беседкой по адресу 4 Przylesie Street в Дрвенсе (Do…
$1,19 млн
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Дом в Rybojedzko, Польша
Дом
Rybojedzko, Польша
Площадь 1 247 м²
Свободно стоящий дом на продажу в живописном поселке Рыбоедзко Вы мечтаете о собственном дом…
$211,249
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Дом в Witobel, Польша
Дом
Witobel, Польша
Площадь 177 м²
Приглашаем Вас представить комфортабельный односемейный дом, расположенный в живописной дере…
$356,929
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Дом в Baranowo, Польша
Дом
Baranowo, Польша
Площадь 350 м²
Офис недвижимости представляет на продажу восьмикомнатный дом!
$343,445
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Дом в Любонь, Польша
Дом
Любонь, Польша
Площадь 152 м²
Продается функциональный и ухоженный отдельно стоящий дом - Любонь, ул. Акациява Я с удоволь…
$317,006
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Дом в Победзиска, Польша
Дом
Победзиска, Польша
Площадь 200 м²
Характеристики пассивной энергии – оазис для семьи и бизнеса Что? Идеальная недвижимость для…
$259,104
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Дом в Kiekrz, Польша
Дом
Kiekrz, Польша
Площадь 248 м²
Удобный отдельно стоящий дом с садом в Кикерце
$369,884
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Дом в Blazejewo, Польша
Дом
Blazejewo, Польша
Площадь 70 м²
Предложение дома с участком в Блажеево - Przylesie Settlement
$171,590
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Дом в Dachowa, Польша
Дом
Dachowa, Польша
Площадь 182 м²
Удобный и современный дом в удобном месте
$393,944
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Параметры недвижимости в Познанском повяте, Польша

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