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Квартиры в Познанском повяте, Польша

gmina Tarnowo Podgorne
10
gmina Swarzedz
10
gmina Czerwonak
9
gmina Mosina
8
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100 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Мосина, Польша
Квартира 2 комнаты
Мосина, Польша
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Рекомендую к продаже хорошо расположенную, привлекательную 2-комнатную квартиру на Познани П…
$118,881
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Квартира 2 комнаты в Kleszczewo, Польша
Квартира 2 комнаты
Kleszczewo, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Клещево Парк - это инвестиция, которая встретит даже самых требовательных жителей своим функ…
Цена по запросу
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Квартира в Мосина, Польша
Квартира
Мосина, Польша
Площадь 1 105 м²
Продается уникальная строительная площадка площадью 1105 м2, расположенная в Мосине, на улиц…
$131,667
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Квартира в Paledzie, Польша
Квартира
Paledzie, Польша
Площадь 105 м²
Исключительный проект, который предлагает современные дома в двухэтажных зданиях, идеально п…
$171,590
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Квартира 3 комнаты в Познанский повят, Польша
Квартира 3 комнаты
Познанский повят, Польша
Число комнат 3
Площадь 75 м²
***СИДЫ НА ОТВЕТСТВЕННОМ СТАНДАРТЕ*** Наконец-то проект, дающий человеку пространство, допол…
$268,375
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Квартира 5 комнат в Познанский повят, Польша
Квартира 5 комнат
Познанский повят, Польша
Число комнат 5
Площадь 133 м²
Спешите! - это последние большие квартиры в этом элитном месте # 3 больших балкона # центр #…
$509,534
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Квартира 3 комнаты в Сважендз, Польша
Квартира 3 комнаты
Сважендз, Польша
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Рекомендую к продаже 3-комнатную квартиру с площадью около. 66м2 расположен на 4-м этаже бло…
$131,931
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Квартира в Любонь, Польша
Квартира
Любонь, Польша
Площадь 297 м²
Привет
$449,466
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Квартира 3 комнаты в Пущиково, Польша
Квартира 3 комнаты
Пущиково, Польша
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Мечтаете об уникальной квартире в престижном месте с фантастическим видом на сады и леса? До…
$166,567
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Квартира 3 комнаты в Мосина, Польша
Квартира 3 комнаты
Мосина, Польша
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Ищете квартиру для своей семьи? Ты все правильно понял! Рекомендую купить 74-метровую кварти…
$190,098
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Квартира 4 комнаты в Костшин, Польша
Квартира 4 комнаты
Костшин, Польша
Число комнат 4
Площадь 73 м²
Я рад представить функциональную и ухоженную 4-комнатную квартиру площадью 73 м2, расположен…
$177,142
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Квартира в Owinska, Польша
Квартира
Owinska, Польша
Площадь 85 м²
Остановитесь в современном частном и насладитесь садом или террасой с видом на живописный пр…
$155,727
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Квартира 3 комнаты в Мурована-Гослина, Польша
Квартира 3 комнаты
Мурована-Гослина, Польша
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Мечтаете купить квартиру недалеко от города рядом с природой? Вы мечтаете о месте, которое и…
$147,795
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Квартира в Siekierki Wielkie, Польша
Квартира
Siekierki Wielkie, Польша
Площадь 188 м²
Продается большой дом-близнец площадью около 190 м2 на участке 365 м2 в поселке Секьерки-Вел…
$259,104
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Квартира в Познанский повят, Польша
Квартира
Познанский повят, Польша
Площадь 497 м²
Приглашаю Вас ознакомиться с предложением о продаже земельного участка площадью 497 м2. Учас…
$215,479
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Квартира в Мурована-Гослина, Польша
Квартира
Мурована-Гослина, Польша
Площадь 206 м²
Продается дом в отдельно стоящем здании, расположенном в Мурована Гослина на О. Грин Хиллс. …
$198,294
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Квартира 3 комнаты в Batorowo, Польша
Квартира 3 комнаты
Batorowo, Польша
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Я рад представить просторную и светлую квартиру площадью 63,10 м2. Расположен на 4-м этаже з…
$166,302
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Квартира в Gowarzewo, Польша
Квартира
Gowarzewo, Польша
Площадь 115 м²
С удовольствием представлю вам предложение продать комфортабельный, климатический дом в двух…
$301,406
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Квартира в Pozegowo, Польша
Квартира
Pozegowo, Польша
Площадь 128 м²
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИММУНИТНОСТЬ – ПРОДАВАЕМ ДОМ И СТАМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ!
$214,157
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Квартира 3 комнаты в Познанский повят, Польша
Квартира 3 комнаты
Познанский повят, Польша
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Представляю вам просторную 3-комнатную квартиру площадью 72,6 м2 (69,6 м2), расположенную на…
$150,703
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Квартира в Rokietnica, Польша
Квартира
Rokietnica, Польша
Площадь 106 м²
Зеленый Горное поселение Напачанье представляет собой комплекс из 20 зданий (40 помещений) в…
$198,029
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Квартира 3 комнаты в Radzewo, Польша
Квартира 3 комнаты
Radzewo, Польша
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Представляем уникальную квартиру в Радзеве. Недвижимость в четырехместном здании, расположен…
$102,848
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Квартира 3 комнаты в Owinska, Польша
Квартира 3 комнаты
Owinska, Польша
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Приглашаю Вас ознакомиться с предложением 3-комнатной квартиры в селе Овинская
$118,844
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Квартира 3 комнаты в Trzebaw, Польша
Квартира 3 комнаты
Trzebaw, Польша
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Я рад пригласить вас взглянуть на предложение о продаже просторной, комфортной и светлой ква…
$145,415
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Квартира в Rogierowko, Польша
Квартира
Rogierowko, Польша
Площадь 600 м²
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Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Zalasewo, Польша
Квартира 2 комнаты
Zalasewo, Польша
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Представляем на продажу благоустроенную и просторную квартиру, расположенную на 3-м (последн…
$124,264
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Квартира в Daszewice, Польша
Квартира
Daszewice, Польша
Площадь 1 500 м²
Откройте для себя собственное королевство в самом сердце природы, всего в 15 км от центра По…
Цена по запросу
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Квартира в Steszewko, Польша
Квартира
Steszewko, Польша
Площадь 187 м²
виртуальная прогулка https://sb360.online/5g0f08 Цена 797 000.0zł предлагается только после …
$210,720
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Квартира 2 комнаты в Skorzewo, Польша
Квартира 2 комнаты
Skorzewo, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Привлекательная 2-комнатная квартира с садом в Скоржеве!
$145,151
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Квартира 2 комнаты в Познанский повят, Польша
Квартира 2 комнаты
Познанский повят, Польша
Число комнат 2
Площадь 65 м²
2-комнатная квартира недалеко от центра Грунвальда, Буковска
$171,590
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Параметры недвижимости в Познанском повяте, Польша

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