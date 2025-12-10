Варшава, Польша

Срок сдачи 3Q 2026 Цены: 680 900 zł - 1 100 000 zł О ИНВЕСТИЦИИ Во Влохах будет построено 85 квартир. Плюсом является, прежде всего, расположение. Он будет построен недалеко от главной артерии Варшавы – Аллеи Иерусалимских, от которой можно дойти до вокзала и всего за 15 мину…