  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Пясечинский повят
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Пясечинском повяте

gmina Lesznowola
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Osiedle Młodych Dębów
Жилой комплекс Osiedle Młodych Dębów
Жилой комплекс Osiedle Młodych Dębów
Жилой комплекс Osiedle Młodych Dębów
Жилой комплекс Osiedle Młodych Dębów
Показать все Жилой комплекс Osiedle Młodych Dębów
Жилой комплекс Osiedle Młodych Dębów
Kolonia Warszawska, Польша
от
$206,564
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 90 м²
1 объект недвижимости 1
КОМПЛЕКС «МОЛОДЫЕ ДУБЫ» - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Добро пожаловать - новый комплекс двухкомнатных домов на продажу. В каждом доме пять или четыре комнаты: первый этаж: гостиная, мини-кухня, туалет, гостевая комната/офис, техническое помещение второй этаж: три комнаты, ванная ком…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
90.0
208,449
Агентство
James House
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти