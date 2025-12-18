  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Lesznowola
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в gmina Lesznowola

Мазовецкое воеводство
12
Великопольское воеводство
13
Варшава
8
Познань
12
Жилой комплекс Osiedle Młodych Dębów
Stefanowo, Польша
от
$198,073
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 90 м²
1 объект недвижимости 1
КОМПЛЕКС «МОЛОДЫЕ ДУБЫ» - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Добро пожаловать - новый комплекс двухкомнатных домов на продажу. В каждом доме пять или четыре комнаты: первый этаж: гостиная, мини-кухня, туалет, гостевая комната/офис, техническое помещение второй этаж: три комнаты, ванная ком…
Агентство
James House
