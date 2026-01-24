  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в gmina Lomianki

Жилой комплекс Wille Brzegowa
Kielpin, Польша
от
$379,404
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
COSY PROJECT - THE ONLY ONE OF ITS KIND - by Lake Kiełpińskie - Kiełpin, Brzegowa StreetМы строим только три отдельных дома. Шесть единиц. Классический дизайн и конструкция с вниманием к деталям. Мы выбрали два типа домов. Каждый из них имеет 5 или 6 комнат. Плюс гараж и парковочное место пе…
