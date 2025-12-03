  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Западно-Варшавском повяте

gmina Stare Babice
1
Lipkow, Польша
от
$324,712
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Lipkowski Zakatek - это жилой комплекс из 4 дуплексных зданий ( 8 домов ), расположенный в 10 минутах от Варшавы и граничащий с национальным парком Кампинос. В настоящее время в продаже - 4 дома, с датой завершения в июне 2024 года. Мы предлагаем бесплатные адаптации. Современная архит…
