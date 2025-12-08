  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Варшава
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Варшаве

Жилой комплекс СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава - Влохы
Жилой комплекс СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава - Влохы
Жилой комплекс СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава - Влохы
Жилой комплекс СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава - Влохы
Жилой комплекс СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава - Влохы
Жилой комплекс СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава - Влохы
Варшава, Польша
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Срок сдачи  3Q 2026  Цены: 680 900 zł - 1 100 000 zł О ИНВЕСТИЦИИ Во Влохах будет построено 85 квартир. Плюсом является, прежде всего, расположение. Он будет построен недалеко от главной артерии Варшавы – Аллеи Иерусалимских, от которой можно дойти до вокзала и всего за 15 мину…
LOCO REALE ESTATE
Жилой комплекс Варшава Раков - СТАРТ ПРОДАЖ!
Жилой комплекс Варшава Раков - СТАРТ ПРОДАЖ!
Жилой комплекс Варшава Раков - СТАРТ ПРОДАЖ!
Жилой комплекс Варшава Раков - СТАРТ ПРОДАЖ!
Варшава, Польша
от
$125,918
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Название комплекса, расположенного в варшавском районе Раков, отсылает к шведскому слову, символизирующему тишину и гармонию. Эти новые квартиры в варшавском районе Влохи представляют собой инвестицию, которая включает в себя два тщательно спроектированных здания, трех- и семиэтажные, а такж…
LOCO REALE ESTATE
Жилой комплекс Квартиры от застройщика Варшава-БЕЗ КОМИССИИ
Жилой комплекс Квартиры от застройщика Варшава-БЕЗ КОМИССИИ
Жилой комплекс Квартиры от застройщика Варшава-БЕЗ КОМИССИИ
Жилой комплекс Квартиры от застройщика Варшава-БЕЗ КОМИССИИ
Варшава, Польша
от
$102,108
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Срок сдачи май 2024 г. Цены: 402 868 zł - 780 570 zł ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ: Малоэтажные 3-х этажные дома, здания по модульной деревянной технологии, экологичной и дружественной к жителям Современные 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры площадью от 25 до ок. 68 м2 Низкие эксплуатационные…
LOCO REALE ESTATE
Многоквартирный жилой дом СТАРТ ПРОДАЖ! Новая инвестиция на Праге Полудне!
Многоквартирный жилой дом СТАРТ ПРОДАЖ! Новая инвестиция на Праге Полудне!
Многоквартирный жилой дом СТАРТ ПРОДАЖ! Новая инвестиция на Праге Полудне!
Многоквартирный жилой дом СТАРТ ПРОДАЖ! Новая инвестиция на Праге Полудне!
Многоквартирный жилой дом СТАРТ ПРОДАЖ! Новая инвестиция на Праге Полудне!
Варшава, Польша
от
$126,702
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
СТАРТ ПРОДАЖ! Новая инвестиция на Праге Полудне! Современное здание на 104 квартиры разной площади. Инвестицию отличает привлекательная отделка медных оттенков, которая подчеркивает уникальный характер инвестиции. Преимущества инвестиции: • Жилой дом – всего 104 квартиры • Квартиры …
LOCO REALE ESTATE
Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Варшава, Польша
от
$186,942
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Квартиры расположены в одном из самых популярных районов Варшавы – Воля. Новый этап является частью поместья и включает в себя 136 квартир площадью от 28 м2 до 96 м2. Каждый из них имеет балкон, террасу, лоджию или сад. Есть также квартиры с большими угловыми крытыми балконами, идеально по…
LOCO REALE ESTATE
Жилой квартал Квартиры от Застройщика на Варшавским Гославю
Жилой квартал Квартиры от Застройщика на Варшавским Гославю
Жилой квартал Квартиры от Застройщика на Варшавским Гославю
Жилой квартал Квартиры от Застройщика на Варшавским Гославю
Жилой квартал Квартиры от Застройщика на Варшавским Гославю
Жилой квартал Квартиры от Застройщика на Варшавским Гославю
Варшава, Польша
от
$163,702
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Сдача: 4Q 2024 Цены: 646 100 zł - 1 549 400 zł Новые квартиры на продажу в варшавском районе Гоцлав — проект студии nsMoon. Целью архитекторов было создание комфортных и спокойных условий жизни для будущих жильцов инвестиционного объекта. Второй идеей концептуальной работы было при…
LOCO REALE ESTATE
Многоквартирный жилой дом New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Многоквартирный жилой дом New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Многоквартирный жилой дом New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Многоквартирный жилой дом New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Многоквартирный жилой дом New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Многоквартирный жилой дом New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Варшава, Польша
от
$205,567
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Новая инвестиция в Служевце – Новострой Все оседле состоит из трех современных зданий. На первом этаже расположены апартаменты с садом. Остальные квартиры оборудованы просторными балконами. Также мы спроектировали двухэтажный подземный гараж с системой считывания номерных знаков. Все здан…
LOCO REALE ESTATE
Многоквартирный жилой дом Апартменты премиум класса в самом центре Варшавы !
Многоквартирный жилой дом Апартменты премиум класса в самом центре Варшавы !
Многоквартирный жилой дом Апартменты премиум класса в самом центре Варшавы !
Многоквартирный жилой дом Апартменты премиум класса в самом центре Варшавы !
Многоквартирный жилой дом Апартменты премиум класса в самом центре Варшавы !
Многоквартирный жилой дом Апартменты премиум класса в самом центре Варшавы !
Варшава, Польша
от
$272,901
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Апартменты премиум класса в самом центре Варшавы ! Приглашаю приобрести апартаменты в новой инвестиции на одной из самых престижных улиц Варшавы, недалеко от небоскреба Varso Tower. Современная инвестиция с вневременной архитектурой, состоящая из 2 современных зданий. На крыше одного …
LOCO REALE ESTATE
