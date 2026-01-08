  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Познань
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Познани

Мазовецкое воеводство
12
Великопольское воеводство
13
Варшава
8
Познанский повят
1
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в самом центре Познани
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в самом центре Познани
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в самом центре Познани
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в самом центре Познани
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в самом центре Познани
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в самом центре Познани
Познань, Польша
от
$123,611
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Жилой комплекс Poznań Chwaliszewo — новые квартиры в самом центре Познани Элегантное, каскадное здание с современной архитектурой включает всего 118 квартир, что обеспечивает камерность, комфорт и уникальную атмосферу частного городского пространства. В предложении — как студии от 25 м…
Агентство
Zaitseva Estates
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани
Показать все Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани
Познань, Польша
от
$118,950
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Приглашаем вас в современный и зеленый уголок Познани! Наш жилой комплекс, расположенный на восточном берегу Варты, предлагает идеальное сочетание городского комфорта и близости к природе. Место, находящееся в одном из крупнейших зеленых районов города, станет идеальным выбором для тех, кто …
Агентство
Zaitseva Estates
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в городе Poznań
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в городе Poznań
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в городе Poznań
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в городе Poznań
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в городе Poznań
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в городе Poznań
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в городе Poznań
Познань, Польша
от
$127,721
НДС
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Жилой комплекс расположен в престижном районе города Познань,  ул. Wągrowska, рядом с живописным парком, недалеко от центра города. Квартиры будут оснащены современной функцией "умный дом", и противосмоговой защитой, что особенно актуально  в крупных городах. Два больших паркинга - под…
Агентство
Zaitseva Estates
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Показать все Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Познань, Польша
от
$116,483
НДС
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Мы предлагаем вам уникальную возможность поселиться в современном жилом комплексе, созданном для тех, кто любит жить в центре города. Комплекс будущего Расположенный на территории бывших кавалерийских казарм площадью 5,5 гектаров, это многофункциональный проект, включающий 857 квартир, …
Агентство
Zaitseva Estates
Жилой комплекс Введён в эксплуатацию! Современный жилой проект в Познани
Жилой комплекс Введён в эксплуатацию! Современный жилой проект в Познани
Познань, Польша
от
$155,941
НДС
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Новый комплекс расположен в динамично развивающейся части Познани. Это современная инвестиция, состоящая из двух зданий с актуальной архитектурой, сочетающей функциональность, эстетику и комфорт городской жизни. Особая изюминка проекта — панорамная терраса на крыше, созданная для отдыха, …
Агентство
Zaitseva Estates
Жилой комплекс Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Жилой комплекс Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Жилой комплекс Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Жилой комплекс Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Жилой комплекс Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Показать все Жилой комплекс Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Жилой комплекс Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Познань, Польша
от
$113,194
НДС
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Агентство
Zaitseva Estates
Жилой комплекс Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Жилой комплекс Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Жилой комплекс Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Жилой комплекс Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Познань, Польша
от
$106,891
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Агентство
Zaitseva Estates
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в престижном районе города
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в престижном районе города
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в престижном районе города
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в престижном районе города
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в престижном районе города
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в престижном районе города
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в престижном районе города
Познань, Польша
от
$118,178
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Ищете идеальное место для жизни или инвестиций? Восхитительная возможность ждет вас на пересечении улиц Яницкого и Домбровского в престижном районе Познани - Ежице. Проект был создан с заботой о комфорте жителей, предлагая самодостаточный город в городе, где можно наслаждаться повседневной ж…
Агентство
Zaitseva Estates
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzyszКвартира мечты
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzyszКвартира мечты
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzyszКвартира мечты
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzyszКвартира мечты
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzyszКвартира мечты
Познань, Польша
от
$83,248
Количество этажей 5
Poznań, 124 mieszkania w 3 nowoczesnych pięciokondygnacyjnych budynkach. Mieszkania o powierzchniach od 26 do 105 m2. Apartamenty będą miały zróżnicowaną strukturę:  Kompaktowe kawalerki idealne dla młodych,  2 i 3-pokojowe mieszkania świetne dla rodzin,  4-pokojowe apartamen…
Агентство
Zaitseva Estates
Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Показать все Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Познань, Польша
от
$79,755
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Современный жилой комплекс,  в тихой и зелёной части Познани. Будет введён в эксплуатацию уже в I квартале 2024 года. Расположен в районе ул. Selawy в районе Нарамовице, недалеко от природного заповедника Журавинец в близи реки Варта. До центра Познани всего 15 минут на машине, рядом оста…
Агентство
Zaitseva Estates
Жилой комплекс Премиум Апартаменты в сердце Познани – Инвестиция в будущее
Жилой комплекс Премиум Апартаменты в сердце Познани – Инвестиция в будущее
Жилой комплекс Премиум Апартаменты в сердце Познани – Инвестиция в будущее
Жилой комплекс Премиум Апартаменты в сердце Познани – Инвестиция в будущее
Жилой комплекс Премиум Апартаменты в сердце Познани – Инвестиция в будущее
Познань, Польша
от
$116,866
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Мы представляем эксклюзивный проект премиум-класса в самом центре Познани, сочетающий высококачественное исполнение, окружение с зелеными зонами и элегантные интерьеры. Это отличная возможность для тех, кто ищет роскошное место для жизни, а также для инвесторов, заинтересованных в стабильных…
Агентство
Zaitseva Estates
Жилой комплекс Современный комплекс в зелёном районе Познани
Жилой комплекс Современный комплекс в зелёном районе Познани
Жилой комплекс Современный комплекс в зелёном районе Познани
Жилой комплекс Современный комплекс в зелёном районе Познани
Познань, Польша
от
$83,846
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Этот престижный жилой комплекс предлагает разнообразные квартиры, идеально подходящие как для одиноких людей, так и для семей. Выбирайте из функциональных студий, 2- и 3-комнатных квартир, а также роскошных апартаментов с террасами, которые удовлетворят даже самых требовательных покупателей.…
Агентство
Zaitseva Estates
