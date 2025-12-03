  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Прушковский повят
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Прушковском повяте

Пястув
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом Дом с 2-х этажными квартирами, гараж и огород
Многоквартирный жилой дом Дом с 2-х этажными квартирами, гараж и огород
Многоквартирный жилой дом Дом с 2-х этажными квартирами, гараж и огород
Многоквартирный жилой дом Дом с 2-х этажными квартирами, гараж и огород
Пястув, Польша
от
$206,497
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Дом с 20 2-х этажными квартирами и 20 одноэтажными Двухэтажные квартиры размером 112 м2-123 м2 + огород площадью от 45 м2 до 250 м2 20 квартир размером от 77 м2 - 87 м2 с балконами и террассой на крыше Планируемая дата завершения: 2025-12-31 Тихий район с малоэтажной застройкой, р…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти