  2. Польша
  3. Любушское воеводство
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Любушском воеводстве

Зелёна-Гура
Жилой комплекс - Industrial Developments in Poland
Зелёна-Гура, Польша
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
? Откройте для себя эксклюзивные возможности в бурно развивающемся коридоре недвижимости Западной Польши! Откройте для себя неиспользованный потенциал вдоль растущей оси, которая соединяет Зелена-Гуру и Берлин. Мы предлагаем возможности для инвестиций вне рынка, разработанные для тех, кто х…
FredCo
