Budzyn, Польша

Продается: УГЛОВАЯ ЧАСТЬ таунхауса в состоянии застройщика, ГОТОВ К ЗАСЕЛЕНИЮ, с участком 62 м2, в доме 3 этажа. К дому прилагается одно внешнее парковочное место., РАСПОЛОЖЕНИЕ И ЗДАНИЕ: Будзынь примерно в 200 м от озера в Крыспиньове, рядом с магазином Biedronka и другими торговыми и серв…