  2. Польша
  3. Краковский повят
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Краковском повяте

gmina Liszki
Многоквартирный жилой дом NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Многоквартирный жилой дом NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Budzyn, Польша
от
$196,564
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Продается: УГЛОВАЯ ЧАСТЬ таунхауса в состоянии застройщика, ГОТОВ К ЗАСЕЛЕНИЮ, с участком 62 м2, в доме 3 этажа. К дому прилагается одно внешнее парковочное место., РАСПОЛОЖЕНИЕ И ЗДАНИЕ: Будзынь примерно в 200 м от озера в Крыспиньове, рядом с магазином Biedronka и другими торговыми и серв…
Grupa Gamp
