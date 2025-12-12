  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Naruszewo
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в gmina Naruszewo

Мазовецкое воеводство
12
Великопольское воеводство
13
Варшава
8
Познань
12
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Апарт - отель Апарт - отель Регулы
Апарт - отель Апарт - отель Регулы
Апарт - отель Апарт - отель Регулы
Radzyminek, Польша
от
$111,497
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Приглашаем приобрести квартиры от Застройщика с сопровождением Агенции – Без налога PCC! Без комиссии Агенции.  O ИНВЕСТИЦИИ Срок сдачи конец 2024 г. Доступно всего лишь несколько квартир Цены: 448 227 zł - 676 592 zł В доме 39 жилых апартаментов площадью от 24 м2 до 58,50 м2,…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти