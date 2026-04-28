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Жилой квартал ЖК Кристалл

Тумву, Северный Кипр
от
$141,028
;
5
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ID: 3829
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Lefkoşa District
  • Город
    Degirmenlik Akincilar Belediyesi
  • Деревня
    Тумву

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023

О комплексе

Кристалл– это современный жилой комплекс,  предлагающий апартаменты и смежные виллы. Расположенный всего в 100 метрах от хорошо  оборудованного пляжа, в окружении  захватывающих видов на Средиземное море и  горы. Идеальное место для  спокойной жизни или просто для отдыха.
  • Рестораны и Бары
  • Салон Красоты
  • Почта
  • Кондитерская
  • Автозаправка
  • Футбольная Площадка
  • Местные Супермаркеты
  • Товары Для Дома
  • готовность комплекса- поэтапно до декабрь 2023 г.

 

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 39.0
Цена за м², USD 3,708
Цена квартиры, USD 153,735

Местонахождение на карте

Тумву, Северный Кипр

Видеообзор жилой квартал ЖК Кристалл

КРИСТАЛЛ Комплекс Северный Кипр

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Жилой квартал ЖК Кристалл
Тумву, Северный Кипр
от
$141,028
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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