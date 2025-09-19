Об агентстве

INN TEAM REAL ESTATE AND CONSULTANCY LIMITED COMPANY работает в связке с Keller Williams — международной франчайзинговой компанией в сфере недвижимости. В компанию входит более 180.000 агентов по недвижимости, работающих в 1000 офисах по всему миру. Компания была основана в 1983 году Гэри Келлером и Джо Уильямсом с целью построить достойную карьеру, достойный бизнес и достойную жизнь для своих партнеров. С момента своего основания Keller Williams Realty является одной из самых быстрорастущих франшиз в сфере недвижимости. Более того, специалисты по недвижимости обращаются к Keller Williams Realty за коучингом, новыми технологиями и возможностями создания богатства, получая новый взгляд на свой потенциал и мотивацию к карьерному росту.