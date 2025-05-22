Квартира в новостройке NCP-136 Natulux is a luxury project in Küçük Erenköy

О проекте:

Natulux — это роскошный прибрежный проект в Кючюк Эренкой (Татлысу), расположенный прямо у моря. Комплекс включает виллы и апартаменты с панорамным видом на море (270°) и современными удобствами — идеален для стильной жизни на Северном Кипре.

Ключевые особенности:

Первая береговая линия с видом на Средиземное море

Интеграция «умного дома» во всех объектах

Элегантный дизайн, сочетающий роскошь и природу

Доступные типы недвижимости:

Апартаменты 1+1 от 87.5 м²

Апартаменты 2+1 от 133 м²

Садовые апартаменты 3+1 от 184 м²

Пентхаусы 3+1 от 257 м²

Виллы 4+1 с СПА от 624 м²

Преимущества локации:

Прямой выход к морю

Тренажёрный зал и кафе на территории

2.5 км до ближайшего ресторана

3.4 км до продуктового магазина

6.2 км до банкомата и банка

14.5 км до больницы

25.7 км до университета

28.0 км до торгового центра

54.0 км до аэропорта

Удобства:

Умная система управления домом

Крытый бассейн

СПА и массажные зоны

Фитнес-центр и йога-студия

Консьерж и охрана 24/7

Крытая парковка

Кинотеатр и детский клуб

Прогулочные дорожки на природе

План оплаты:

35% первоначальный взнос, 35% до получения ключей, 30% — в течение 12 месяцев после сдачи объекта.

О нас:

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