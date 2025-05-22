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Квартира в новостройке NCP-136 Natulux is a luxury project in Küçük Erenköy

Аканту, Северный Кипр
от
$248,649
;
6
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27100
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Natulux — это роскошный прибрежный проект в Кючюк Эренкой (Татлысу), расположенный прямо у моря. Комплекс включает виллы и апартаменты с панорамным видом на море (270°) и современными удобствами — идеален для стильной жизни на Северном Кипре.

Ключевые особенности:

  • Первая береговая линия с видом на Средиземное море

  • Интеграция «умного дома» во всех объектах

  • Элегантный дизайн, сочетающий роскошь и природу

Доступные типы недвижимости:

  • Апартаменты 1+1 от 87.5 м²

  • Апартаменты 2+1 от 133 м²

  • Садовые апартаменты 3+1 от 184 м²

  • Пентхаусы 3+1 от 257 м²

  • Виллы 4+1 с СПА от 624 м²

Преимущества локации:

  • Прямой выход к морю

  • Тренажёрный зал и кафе на территории

  • 2.5 км до ближайшего ресторана

  • 3.4 км до продуктового магазина

  • 6.2 км до банкомата и банка

  • 14.5 км до больницы

  • 25.7 км до университета

  • 28.0 км до торгового центра

  • 54.0 км до аэропорта

Удобства:

  • Умная система управления домом

  • Крытый бассейн

  • СПА и массажные зоны

  • Фитнес-центр и йога-студия

  • Консьерж и охрана 24/7

  • Крытая парковка

  • Кинотеатр и детский клуб

  • Прогулочные дорожки на природе

План оплаты:
35% первоначальный взнос, 35% до получения ключей, 30% — в течение 12 месяцев после сдачи объекта.

О нас:
DevoDirect — ваш прямой доступ к проверенным застройщикам по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 87.0
Цена за м², USD 2,858
Цена квартиры, USD 248,649
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 133.0
Цена за м², USD 2,761
Цена квартиры, USD 367,164
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 184.0
Цена за м², USD 3,018
Цена квартиры, USD 555,394
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 624.0
Цена за м², USD 4,841
Цена квартиры, USD 3,02 млн

Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-136 Natulux is a luxury project in Küçük Erenköy
Аканту, Северный Кипр
от
$248,649
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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