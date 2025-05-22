Квартира в новостройке NCP-136 Natulux is a luxury project in Küçük Erenköy

О проекте:
Natulux — это роскошный прибрежный проект в Кючюк Эренкой (Татлысу), расположенный прямо у моря. Комплекс включает виллы и апартаменты с панорамным видом на море (270°) и современными удобствами — идеален для стильной жизни на Северном Кипре.
Ключевые особенности:
Первая береговая линия с видом на Средиземное море
Интеграция «умного дома» во всех объектах
Элегантный дизайн, сочетающий роскошь и природу
Доступные типы недвижимости:
Апартаменты 1+1 от 87.5 м²
Апартаменты 2+1 от 133 м²
Садовые апартаменты 3+1 от 184 м²
Пентхаусы 3+1 от 257 м²
Виллы 4+1 с СПА от 624 м²
Преимущества локации:
Прямой выход к морю
Тренажёрный зал и кафе на территории
2.5 км до ближайшего ресторана
3.4 км до продуктового магазина
6.2 км до банкомата и банка
14.5 км до больницы
25.7 км до университета
28.0 км до торгового центра
54.0 км до аэропорта
Удобства:
Умная система управления домом
Крытый бассейн
СПА и массажные зоны
Фитнес-центр и йога-студия
Консьерж и охрана 24/7
Крытая парковка
Кинотеатр и детский клуб
Прогулочные дорожки на природе
План оплаты:
35% первоначальный взнос, 35% до получения ключей, 30% — в течение 12 месяцев после сдачи объекта.
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