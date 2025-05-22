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  4. Квартира в новостройке NCP-151 Bellapais Villas is a boutique mountainside development in Incesu

Квартира в новостройке NCP-151 Bellapais Villas is a boutique mountainside development in Incesu

Клепини, Северный Кипр
от
$299,204
;
8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27032
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Клепини

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Bellapais Villas — это бутик-комплекс на склоне горы в районе Инджесу, включающий 32 экологичных виллы с панорамными видами на море. Окружённый лесом и расположенный всего в 1 км от пляжей, школ и курортов, проект предлагает уединённый и качественный образ жизни в гармонии с природой.

Основные особенности:

  • Панорамный вид на море из всех вилл в спокойной горной локации

  • Экологичный дизайн с использованием натуральных материалов

  • Всего 32 виллы, созданные для приватности и современного средиземноморского образа жизни

Типы объектов:
Два типа вилл, подходящих как для семей, так и для пар:

  • Таунхаусы 2+1

  • Частные виллы 3+1

Преимущества расположения:
Проект идеально сочетает уединение, природную красоту и удобную инфраструктуру:

  • 1 км до пляжа с «Голубым флагом» и ресторанов на побережье

  • 600 м до британской школы Nejat

  • 1 км до отелей Merit Diamond / Crystal

  • 5 км до центра Кирении

  • Прямой выход к лесным и горным тропам

Инфраструктура:
Bellapais Villas сочетает современный комфорт с природным окружением:

  • Общий бассейн 250 м²

  • Бар у бассейна с видами на горы и море

  • Ландшафтный дизайн с тропической/средиземноморской растительностью

  • Частные гаражи у каждой виллы

  • Зелёные зоны, освещение, зоны отдыха

  • Спутниковое ТВ, интернет и телефония

Условия оплаты:
Гибкий план: 50% при бронировании и 50% — в рассрочку (ежемесячно, раз в 2 месяца или ежеквартально) до передачи ключей в июне 2025 года.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 175.0
Цена за м², USD 2,370
Цена квартиры, USD 414,806
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 115.0
Цена за м², USD 2,602
Цена квартиры, USD 299,204

Местонахождение на карте

Клепини, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-151 Bellapais Villas is a boutique mountainside development in Incesu
Клепини, Северный Кипр
от
$299,204
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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