Квартира в новостройке NCP-151 Bellapais Villas is a boutique mountainside development in Incesu

О проекте:

Bellapais Villas — это бутик-комплекс на склоне горы в районе Инджесу, включающий 32 экологичных виллы с панорамными видами на море. Окружённый лесом и расположенный всего в 1 км от пляжей, школ и курортов, проект предлагает уединённый и качественный образ жизни в гармонии с природой.

Основные особенности:

Панорамный вид на море из всех вилл в спокойной горной локации

Экологичный дизайн с использованием натуральных материалов

Всего 32 виллы, созданные для приватности и современного средиземноморского образа жизни

Типы объектов:

Два типа вилл, подходящих как для семей, так и для пар:

Таунхаусы 2+1

Частные виллы 3+1

Преимущества расположения:

Проект идеально сочетает уединение, природную красоту и удобную инфраструктуру:

1 км до пляжа с «Голубым флагом» и ресторанов на побережье

600 м до британской школы Nejat

1 км до отелей Merit Diamond / Crystal

5 км до центра Кирении

Прямой выход к лесным и горным тропам

Инфраструктура:

Bellapais Villas сочетает современный комфорт с природным окружением:

Общий бассейн 250 м²

Бар у бассейна с видами на горы и море

Ландшафтный дизайн с тропической/средиземноморской растительностью

Частные гаражи у каждой виллы

Зелёные зоны, освещение, зоны отдыха

Спутниковое ТВ, интернет и телефония

Условия оплаты:

Гибкий план: 50% при бронировании и 50% — в рассрочку (ежемесячно, раз в 2 месяца или ежеквартально) до передачи ключей в июне 2025 года.

О нас:

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