Квартира в новостройке NCP-151 Bellapais Villas is a boutique mountainside development in Incesu

О проекте:
Bellapais Villas — это бутик-комплекс на склоне горы в районе Инджесу, включающий 32 экологичных виллы с панорамными видами на море. Окружённый лесом и расположенный всего в 1 км от пляжей, школ и курортов, проект предлагает уединённый и качественный образ жизни в гармонии с природой.
Основные особенности:
Панорамный вид на море из всех вилл в спокойной горной локации
Экологичный дизайн с использованием натуральных материалов
Всего 32 виллы, созданные для приватности и современного средиземноморского образа жизни
Типы объектов:
Два типа вилл, подходящих как для семей, так и для пар:
Таунхаусы 2+1
Частные виллы 3+1
Преимущества расположения:
Проект идеально сочетает уединение, природную красоту и удобную инфраструктуру:
1 км до пляжа с «Голубым флагом» и ресторанов на побережье
600 м до британской школы Nejat
1 км до отелей Merit Diamond / Crystal
5 км до центра Кирении
Прямой выход к лесным и горным тропам
Инфраструктура:
Bellapais Villas сочетает современный комфорт с природным окружением:
Общий бассейн 250 м²
Бар у бассейна с видами на горы и море
Ландшафтный дизайн с тропической/средиземноморской растительностью
Частные гаражи у каждой виллы
Зелёные зоны, освещение, зоны отдыха
Спутниковое ТВ, интернет и телефония
Условия оплаты:
Гибкий план: 50% при бронировании и 50% — в рассрочку (ежемесячно, раз в 2 месяца или ежеквартально) до передачи ключей в июне 2025 года.
О нас:
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