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Квартира в новостройке NCP-165 Magnolia Residence is a coastal community in Iskele, Northern Cyprus

Лапатос, Северный Кипр
от
$564,436
;
10
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Описание Описание
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ID: 27073
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Лапатос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Magnolia Residence — прибрежный жилой комплекс в Искеле, Северный Кипр, всего в 900 метрах от моря. Современные квартиры и виллы с курортной инфраструктурой построены компанией Panah Construction с использованием энергоэффективных материалов, обеспечивая качественную жизнь для семей и инвесторов.

Ключевые особенности:

  • Всего 900 метров до пляжа

  • Смешанный проект: квартиры и виллы

  • Построен компанией Panah Construction с 5-летней гарантией

  • Энергоэффективные кирпичи и полная инфраструктура

Доступные типы недвижимости:

  • Виллы с 3 спальнями

  • Виллы с 4 спальнями

Преимущества расположения:
Район Ени Богазичи с быстрой доступностью к ключевым объектам:

  • 900 м до моря

  • 450 м до Aventus Residence

  • 1 км до Merit Hotel & Casino

  • 1.3 км до больницы

  • 1.2 км до школы

  • 700 м до главной дороги и мясной лавки

  • 300 м до банка

  • 500 м до полицейского участка

  • 1.7 км до муниципалитета Искеле

Инфраструктура:

  • Минимаркет и кафе

  • Тренажёрный зал и бассейн 55×10 м

  • Детский бассейн с горками и игровая зона

  • Станция зарядки электромобилей

  • Круглосуточная охрана с видеонаблюдением

  • Парковая зона с пешеходными дорожками

  • Трансфер до пляжа

Условия оплаты:
£5,000 депозит, 35% в течение месяца, 45% в рассрочку до передачи ключей и 20% через год после передачи.

О нас:
DevoDirect – ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 311.0 – 384.0
Цена за м², USD 1,753 – 1,815
Цена квартиры, USD 564,436 – 673,243

Местонахождение на карте

Лапатос, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-165 Magnolia Residence is a coastal community in Iskele, Northern Cyprus
Лапатос, Северный Кипр
от
$564,436
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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