Квартира в новостройке NCP-165 Magnolia Residence is a coastal community in Iskele, Northern Cyprus

О проекте:

Magnolia Residence — прибрежный жилой комплекс в Искеле, Северный Кипр, всего в 900 метрах от моря. Современные квартиры и виллы с курортной инфраструктурой построены компанией Panah Construction с использованием энергоэффективных материалов, обеспечивая качественную жизнь для семей и инвесторов.

Ключевые особенности:

Всего 900 метров до пляжа

Смешанный проект: квартиры и виллы

Построен компанией Panah Construction с 5-летней гарантией

Энергоэффективные кирпичи и полная инфраструктура

Доступные типы недвижимости:

Виллы с 3 спальнями

Виллы с 4 спальнями

Преимущества расположения:

Район Ени Богазичи с быстрой доступностью к ключевым объектам:

900 м до моря

450 м до Aventus Residence

1 км до Merit Hotel & Casino

1.3 км до больницы

1.2 км до школы

700 м до главной дороги и мясной лавки

300 м до банка

500 м до полицейского участка

1.7 км до муниципалитета Искеле

Инфраструктура:

Минимаркет и кафе

Тренажёрный зал и бассейн 55×10 м

Детский бассейн с горками и игровая зона

Станция зарядки электромобилей

Круглосуточная охрана с видеонаблюдением

Парковая зона с пешеходными дорожками

Трансфер до пляжа

Условия оплаты:

£5,000 депозит, 35% в течение месяца, 45% в рассрочку до передачи ключей и 20% через год после передачи.

О нас:

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