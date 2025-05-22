Квартира в новостройке NCP-165 Magnolia Residence is a coastal community in Iskele, Northern Cyprus

О проекте:
Magnolia Residence — прибрежный жилой комплекс в Искеле, Северный Кипр, всего в 900 метрах от моря. Современные квартиры и виллы с курортной инфраструктурой построены компанией Panah Construction с использованием энергоэффективных материалов, обеспечивая качественную жизнь для семей и инвесторов.
Ключевые особенности:
Всего 900 метров до пляжа
Смешанный проект: квартиры и виллы
Построен компанией Panah Construction с 5-летней гарантией
Энергоэффективные кирпичи и полная инфраструктура
Доступные типы недвижимости:
Виллы с 3 спальнями
Виллы с 4 спальнями
Преимущества расположения:
Район Ени Богазичи с быстрой доступностью к ключевым объектам:
900 м до моря
450 м до Aventus Residence
1 км до Merit Hotel & Casino
1.3 км до больницы
1.2 км до школы
700 м до главной дороги и мясной лавки
300 м до банка
500 м до полицейского участка
1.7 км до муниципалитета Искеле
Инфраструктура:
Минимаркет и кафе
Тренажёрный зал и бассейн 55×10 м
Детский бассейн с горками и игровая зона
Станция зарядки электромобилей
Круглосуточная охрана с видеонаблюдением
Парковая зона с пешеходными дорожками
Трансфер до пляжа
Условия оплаты:
£5,000 депозит, 35% в течение месяца, 45% в рассрочку до передачи ключей и 20% через год после передачи.
О нас:
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