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Квартира в новостройке NCP-145 Habitat Residences is a sustainable coastal development in Kyrenia

Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$156,335
;
19
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 27028
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Habitat Residences — это экологичный жилой комплекс на побережье в Кирении, Северный Кипр, предлагающий апартаменты с видом на море, окружённые зеленью и оздоровительными удобствами. Совмещая современный дизайн с природой, проект создан для гармоничной жизни и долгосрочной ценности.

Ключевые особенности:

  • Апартаменты с видом на море и экологичным дизайном

  • Оздоровительные удобства: спа, фитнес, органические сады

  • Построено компанией Evergreen Developments Group с высококачественной отделкой

Доступные типы недвижимости:
Habitat предлагает различные типы апартаментов с видом на море на любой вкус и бюджет:

  • Студия

  • Апартаменты с 1 спальней

  • Апартаменты с 2 спальнями

  • Пентхаусы с 2 спальнями

  • Пентхаусы с 3 спальнями

Преимущества расположения:

  • Рядом с нетронутыми пляжами и живописными тропами

  • Поблизости рынки, рестораны, кафе и оздоровительные центры

  • Лёгкий доступ к культурным достопримечательностям и историческим памятникам

  • Находится в быстро развивающемся жилом районе Кирении

Инфраструктура:

  • Открытые и крытые бассейны

  • Фитнес-центр, йога-зоны и спа

  • Сауна, паровые комнаты, anti-age процедуры

  • Органические сады, вело- и беговые дорожки

  • Детские площадки и озеленённые парки

  • Рестораны, бары и магазины на территории

  • Круглосуточная охрана, консьерж, управление недвижимостью

Условия оплаты:
Первоначальный взнос 35%, остаток — в рассрочку на 36 месяцев. Проект находится в стадии строительства, завершение планируется в 2028 году.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 43.0 – 50.0
Цена за м², USD 3,636 – 3,970
Цена квартиры, USD 156,335 – 198,501
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 82.0 – 100.0
Цена за м², USD 3,535 – 4,162
Цена квартиры, USD 341,297 – 353,538
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 135.0
Цена за м², USD 3,284
Цена квартиры, USD 443,310

Местонахождение на карте

Girne Belediyesi, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-145 Habitat Residences is a sustainable coastal development in Kyrenia
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$156,335
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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