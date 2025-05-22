Квартира в новостройке NCP-138 Four Seasons Life III is a beachfront residential development in Iskele

О проекте:

Four Seasons Life III — это прибрежный жилой комплекс в Исцеле, предлагающий сочетание устойчивой роскоши, средиземноморского спокойствия и курортного комфорта. Благодаря разнообразию современных квартир и доступу ко всем удобствам предыдущих фаз, проект идеально подходит как для жизни, так и для инвестиций.

Ключевые особенности:

Частный пляж и расположение у моря

Доступ ко всем удобствам FSL I & II

Уровень 5 звезд: спа, фитнес, йога, бассейн

Зеленые парки и велодорожки

Консьерж, охрана и система «умный дом»

Разработчик: Four Vision Development (Döveç, Noyanlar, Recaioğlu, Tunal)

Типы доступных квартир:

В проекте представлены студии, лофты и квартиры 1+1 и 2+1 с современными планировками. Основные блоки:

Aqua Shell (2+1)

Sea Swan (2+1)

Sea Star (2+1)

Sea Storm (1+1 и 1+1 Loft)

Sea Breeze (Студия и 1+1 Loft)

Sea Stone (Студия и 1+1 Loft)

Площади:

Студии от 41 м² (35 жилая + 6 балкон)

1+1 от 74 м² (54 жилая + 20 балкон)

1+1 Лофт от 57 м² (53 жилая + 4 балкон)

2+1 от 117 м² (81 жилая + 63 балкон)

Преимущества расположения:

Собственный пляж

500 м до магазина

3.7 км до банкомата и банка

12.5 км до больницы и ТЦ

15.2 км до университета

48 км до аэропорта Эрджан

15 мин до Фамагусты

40 мин до Эрджан

45 мин до Никосии

55 мин до аэропорта Ларнаки

Инфраструктура:

Соленый бассейн и бар у водопада

Спа, сауна, йога-студия

Фитнес, спортивные площадки

Детская площадка и парки

Амфитеатр и зоны мероприятий

Пешеходные и велодорожки

Зарядки для электромобилей

Умный дом, охрана, консьерж

План оплаты:

Резервация £3,000, 35% через месяц, 45% до сдачи (декабрь 2025), 20% в рассрочку за 12 месяцев (до декабря 2026).

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