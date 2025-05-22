Квартира в новостройке NCP-138 Four Seasons Life III is a beachfront residential development in Iskele

О проекте:
Four Seasons Life III — это прибрежный жилой комплекс в Исцеле, предлагающий сочетание устойчивой роскоши, средиземноморского спокойствия и курортного комфорта. Благодаря разнообразию современных квартир и доступу ко всем удобствам предыдущих фаз, проект идеально подходит как для жизни, так и для инвестиций.
Ключевые особенности:
Частный пляж и расположение у моря
Доступ ко всем удобствам FSL I & II
Уровень 5 звезд: спа, фитнес, йога, бассейн
Зеленые парки и велодорожки
Консьерж, охрана и система «умный дом»
Разработчик: Four Vision Development (Döveç, Noyanlar, Recaioğlu, Tunal)
Типы доступных квартир:
В проекте представлены студии, лофты и квартиры 1+1 и 2+1 с современными планировками. Основные блоки:
Aqua Shell (2+1)
Sea Swan (2+1)
Sea Star (2+1)
Sea Storm (1+1 и 1+1 Loft)
Sea Breeze (Студия и 1+1 Loft)
Sea Stone (Студия и 1+1 Loft)
Площади:
Студии от 41 м² (35 жилая + 6 балкон)
1+1 от 74 м² (54 жилая + 20 балкон)
1+1 Лофт от 57 м² (53 жилая + 4 балкон)
2+1 от 117 м² (81 жилая + 63 балкон)
Преимущества расположения:
Собственный пляж
500 м до магазина
3.7 км до банкомата и банка
12.5 км до больницы и ТЦ
15.2 км до университета
48 км до аэропорта Эрджан
15 мин до Фамагусты
40 мин до Эрджан
45 мин до Никосии
55 мин до аэропорта Ларнаки
Инфраструктура:
Соленый бассейн и бар у водопада
Спа, сауна, йога-студия
Фитнес, спортивные площадки
Детская площадка и парки
Амфитеатр и зоны мероприятий
Пешеходные и велодорожки
Зарядки для электромобилей
Умный дом, охрана, консьерж
План оплаты:
Резервация £3,000, 35% через месяц, 45% до сдачи (декабрь 2025), 20% в рассрочку за 12 месяцев (до декабря 2026).
О нас:
DevoDirect – ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.