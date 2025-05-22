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Квартира в новостройке NCP-138 Four Seasons Life III is a beachfront residential development in Iskele

Trikomo, Северный Кипр
от
$162,668
;
11
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 27102
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Four Seasons Life III — это прибрежный жилой комплекс в Исцеле, предлагающий сочетание устойчивой роскоши, средиземноморского спокойствия и курортного комфорта. Благодаря разнообразию современных квартир и доступу ко всем удобствам предыдущих фаз, проект идеально подходит как для жизни, так и для инвестиций.

Ключевые особенности:

  • Частный пляж и расположение у моря

  • Доступ ко всем удобствам FSL I & II

  • Уровень 5 звезд: спа, фитнес, йога, бассейн

  • Зеленые парки и велодорожки

  • Консьерж, охрана и система «умный дом»

  • Разработчик: Four Vision Development (Döveç, Noyanlar, Recaioğlu, Tunal)

Типы доступных квартир:
В проекте представлены студии, лофты и квартиры 1+1 и 2+1 с современными планировками. Основные блоки:

  • Aqua Shell (2+1)

  • Sea Swan (2+1)

  • Sea Star (2+1)

  • Sea Storm (1+1 и 1+1 Loft)

  • Sea Breeze (Студия и 1+1 Loft)

  • Sea Stone (Студия и 1+1 Loft)

Площади:

  • Студии от 41 м² (35 жилая + 6 балкон)

  • 1+1 от 74 м² (54 жилая + 20 балкон)

  • 1+1 Лофт от 57 м² (53 жилая + 4 балкон)

  • 2+1 от 117 м² (81 жилая + 63 балкон)

Преимущества расположения:

  • Собственный пляж

  • 500 м до магазина

  • 3.7 км до банкомата и банка

  • 12.5 км до больницы и ТЦ

  • 15.2 км до университета

  • 48 км до аэропорта Эрджан

  • 15 мин до Фамагусты

  • 40 мин до Эрджан

  • 45 мин до Никосии

  • 55 мин до аэропорта Ларнаки

Инфраструктура:

  • Соленый бассейн и бар у водопада

  • Спа, сауна, йога-студия

  • Фитнес, спортивные площадки

  • Детская площадка и парки

  • Амфитеатр и зоны мероприятий

  • Пешеходные и велодорожки

  • Зарядки для электромобилей

  • Умный дом, охрана, консьерж

План оплаты:
Резервация £3,000, 35% через месяц, 45% до сдачи (декабрь 2025), 20% в рассрочку за 12 месяцев (до декабря 2026).

О нас:
DevoDirect – ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 41.0 – 74.0
Цена за м², USD 2,575 – 3,968
Цена квартиры, USD 162,668 – 214,954
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 117.0
Цена за м², USD 2,483
Цена квартиры, USD 290,478

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-138 Four Seasons Life III is a beachfront residential development in Iskele
Trikomo, Северный Кипр
от
$162,668
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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