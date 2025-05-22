Квартира в новостройке NCP-103 Perfectly positioned on the eastern coast of North Cyprus

О проекте:

Расположенный на восточном побережье Северного Кипра, этот современный жилой комплекс в Кючюк Эренкёй сочетает природную красоту с высоким качеством жизни. Всего в нескольких минутах ходьбы от частного пляжа находятся пять жилых зданий с элегантной отделкой и сильной связью с природой.

Ключевые особенности:

Панорамный вид на море и горы из каждой квартиры

3 минуты до частного пляжа

Современный дизайн и высококачественные материалы

Доступные типы квартир:

Двухуровневая квартира 2+1

Садовая квартира 3+1

Преимущества локации:

3 мин пешком до пляжа

10 мин до гольф-клуба Korineum

20 мин до центра Кирении

50 км до аэропорта Эрджан

60 мин до аэропорта Ларнака

70 км до Ларнаки

Удобства:

Частный пляж

Кафе / бар

Общий бассейн

Йога-зона

Детская площадка и теннисный корт

Озеленённые сады

Фитнес-центр

Зоны BBQ на крыше

Индивидуальные кухни и ванные комнаты

Гранитные столешницы

Тёплый пол в ванных

Инфраструктура для джакузи

Варианты оплаты:

Гибкая система оплаты: депозит в GBP, EUR, USD или криптовалюте, затем 35% в течение 4 недель. Остаток 65% — в рассрочку на 2 года без процентов.

О нас:

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