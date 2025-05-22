  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Квартира в новостройке NCP-103 Perfectly positioned on the eastern coast of North Cyprus

Квартира в новостройке NCP-103 Perfectly positioned on the eastern coast of North Cyprus

Аканту, Северный Кипр
от
$534,650
;
11
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27015
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Расположенный на восточном побережье Северного Кипра, этот современный жилой комплекс в Кючюк Эренкёй сочетает природную красоту с высоким качеством жизни. Всего в нескольких минутах ходьбы от частного пляжа находятся пять жилых зданий с элегантной отделкой и сильной связью с природой.

Ключевые особенности:

  • Панорамный вид на море и горы из каждой квартиры

  • 3 минуты до частного пляжа

  • Современный дизайн и высококачественные материалы

Доступные типы квартир:

  • Двухуровневая квартира 2+1

  • Садовая квартира 3+1

Преимущества локации:

  • 3 мин пешком до пляжа

  • 10 мин до гольф-клуба Korineum

  • 20 мин до центра Кирении

  • 50 км до аэропорта Эрджан

  • 60 мин до аэропорта Ларнака

  • 70 км до Ларнаки

Удобства:

  • Частный пляж

  • Кафе / бар

  • Общий бассейн

  • Йога-зона

  • Детская площадка и теннисный корт

  • Озеленённые сады

  • Фитнес-центр

  • Зоны BBQ на крыше

  • Индивидуальные кухни и ванные комнаты

  • Гранитные столешницы

  • Тёплый пол в ванных

  • Инфраструктура для джакузи

Варианты оплаты:
Гибкая система оплаты: депозит в GBP, EUR, USD или криптовалюте, затем 35% в течение 4 недель. Остаток 65% — в рассрочку на 2 года без процентов.

О нас:
DevoDirect — ваш прямой доступ к проверенным застройщикам по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 115.0
Цена за м², USD 4,649
Цена квартиры, USD 534,649

Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом NCP-110 Just steps from the Mediterranean Sea Casa del Mare.
Карми, Северный Кипр
от
$178,088
Жилой комплекс Дуплекс с тремя спальнями в комплексе Abelia Residence с видом на море.
Богази, Северный Кипр
от
$269,762
Жилой квартал Orchard
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$569,942
Жилой квартал Sea Pearl
Лапитос, Северный Кипр
от
$177,315
Жилой квартал Wonder Stones Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$538,152
Вы просматриваете
Квартира в новостройке NCP-103 Perfectly positioned on the eastern coast of North Cyprus
Аканту, Северный Кипр
от
$534,650
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Colesium Court
Жилой квартал Colesium Court
Термея, Северный Кипр
от
$151,985
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$190,614
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Rosedale Villa
Жилой квартал Rosedale Villa
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$397,693
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Показать все публикации