Квартира в новостройке NCP-103 Perfectly positioned on the eastern coast of North Cyprus

О проекте:
Расположенный на восточном побережье Северного Кипра, этот современный жилой комплекс в Кючюк Эренкёй сочетает природную красоту с высоким качеством жизни. Всего в нескольких минутах ходьбы от частного пляжа находятся пять жилых зданий с элегантной отделкой и сильной связью с природой.
Ключевые особенности:
Панорамный вид на море и горы из каждой квартиры
3 минуты до частного пляжа
Современный дизайн и высококачественные материалы
Доступные типы квартир:
Двухуровневая квартира 2+1
Садовая квартира 3+1
Преимущества локации:
3 мин пешком до пляжа
10 мин до гольф-клуба Korineum
20 мин до центра Кирении
50 км до аэропорта Эрджан
60 мин до аэропорта Ларнака
70 км до Ларнаки
Удобства:
Частный пляж
Кафе / бар
Общий бассейн
Йога-зона
Детская площадка и теннисный корт
Озеленённые сады
Фитнес-центр
Зоны BBQ на крыше
Индивидуальные кухни и ванные комнаты
Гранитные столешницы
Тёплый пол в ванных
Инфраструктура для джакузи
Варианты оплаты:
Гибкая система оплаты: депозит в GBP, EUR, USD или криптовалюте, затем 35% в течение 4 недель. Остаток 65% — в рассрочку на 2 года без процентов.
О нас:
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