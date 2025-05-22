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  4. Квартира в новостройке NCP-111 Grand Sapphire BLU (Blue Life Residence) is a ready-to-move modern residential community

Квартира в новостройке NCP-111 Grand Sapphire BLU (Blue Life Residence) is a ready-to-move modern residential community

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$205,227
;
8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27024
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Grand Sapphire BLU (Blue Life Residence) — это современный жилой комплекс у моря в районе Эсентепе, Северный Кипр. Проект полностью готов к заселению и предлагает стильную архитектуру, просторные планировки и качественную отделку. Идеально подходит для комфортной жизни, инвестиций и спокойного отдыха в развитом районе.

Ключевые особенности:

  • Первая береговая линия в Эсентепе

  • Светлые и просторные квартиры в нескольких жилых блоках

  • Охраняемая территория с зелеными зонами

  • Качественное строительство с высокой инвестиционной привлекательностью

Доступные типы квартир:

  • 1+1 Апартаменты

  • 2+1 Апартаменты

  • 3+1 Апартаменты

  • 3+1 Пентхаусы

Преимущества расположения:

  • Рядом с пляжем

  • Вблизи магазинов и торговых центров

  • Удобный доступ к трассам и международным аэропортам

  • Поблизости — парки, достопримечательности и природные зоны

Удобства:

  • Крытые и открытые бассейны

  • Фитнес-центр

  • Ландшафтный дизайн

  • 24/7 охрана и консьерж

  • Парковка и лифты

  • Трансфер в аэропорт, аренда авто, услуги по сдаче в аренду

План оплаты:
30% — первоначальный взнос, оставшаяся сумма — в течение 6 месяцев равными беспроцентными платежами. Комплекс полностью готов к заселению.

О нас:
DevoDirect – ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 50.0
Цена за м², USD 4,105
Цена квартиры, USD 205,227
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 95.0
Цена за м², USD 2,733
Цена квартиры, USD 259,628
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 122.0 – 241.0
Цена за м², USD 2,864 – 9,594
Цена квартиры, USD 349,389 – 2,31 млн

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-111 Grand Sapphire BLU (Blue Life Residence) is a ready-to-move modern residential community
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$205,227
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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