Квартира в новостройке NCP-111 Grand Sapphire BLU (Blue Life Residence) is a ready-to-move modern residential community

О проекте:
Grand Sapphire BLU (Blue Life Residence) — это современный жилой комплекс у моря в районе Эсентепе, Северный Кипр. Проект полностью готов к заселению и предлагает стильную архитектуру, просторные планировки и качественную отделку. Идеально подходит для комфортной жизни, инвестиций и спокойного отдыха в развитом районе.
Ключевые особенности:
Первая береговая линия в Эсентепе
Светлые и просторные квартиры в нескольких жилых блоках
Охраняемая территория с зелеными зонами
Качественное строительство с высокой инвестиционной привлекательностью
Доступные типы квартир:
1+1 Апартаменты
2+1 Апартаменты
3+1 Апартаменты
3+1 Пентхаусы
Преимущества расположения:
Рядом с пляжем
Вблизи магазинов и торговых центров
Удобный доступ к трассам и международным аэропортам
Поблизости — парки, достопримечательности и природные зоны
Удобства:
Крытые и открытые бассейны
Фитнес-центр
Ландшафтный дизайн
24/7 охрана и консьерж
Парковка и лифты
Трансфер в аэропорт, аренда авто, услуги по сдаче в аренду
План оплаты:
30% — первоначальный взнос, оставшаяся сумма — в течение 6 месяцев равными беспроцентными платежами. Комплекс полностью готов к заселению.
О нас:
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