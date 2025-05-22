Квартира в новостройке NCP-111 Grand Sapphire BLU (Blue Life Residence) is a ready-to-move modern residential community

О проекте:

Grand Sapphire BLU (Blue Life Residence) — это современный жилой комплекс у моря в районе Эсентепе, Северный Кипр. Проект полностью готов к заселению и предлагает стильную архитектуру, просторные планировки и качественную отделку. Идеально подходит для комфортной жизни, инвестиций и спокойного отдыха в развитом районе.

Ключевые особенности:

Первая береговая линия в Эсентепе

Светлые и просторные квартиры в нескольких жилых блоках

Охраняемая территория с зелеными зонами

Качественное строительство с высокой инвестиционной привлекательностью

Доступные типы квартир:

1+1 Апартаменты

2+1 Апартаменты

3+1 Апартаменты

3+1 Пентхаусы

Преимущества расположения:

Рядом с пляжем

Вблизи магазинов и торговых центров

Удобный доступ к трассам и международным аэропортам

Поблизости — парки, достопримечательности и природные зоны

Удобства:

Крытые и открытые бассейны

Фитнес-центр

Ландшафтный дизайн

24/7 охрана и консьерж

Парковка и лифты

Трансфер в аэропорт, аренда авто, услуги по сдаче в аренду

План оплаты:

30% — первоначальный взнос, оставшаяся сумма — в течение 6 месяцев равными беспроцентными платежами. Комплекс полностью готов к заселению.

О нас:

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