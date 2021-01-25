Итальянский архитектор Лука Курчи предложил эффективный способ борьбы с перенаселенностью мегаполисов — постройку «вертикального города» The Link. Проект будет реализован в Дубае.

Что представляет собой «вертикальный город»?

The Link — это не очередная высотка, а огромное 300-этажное здание. Кроме жилых и коммерческих помещений, здесь запланированы зеленые зоны. С другими постройками The Link будет соединяться с помощью мостов.

Проект «вертикального города» был представлен еще в 2019 году, но власти ОАЭ только сейчас решили воплотить его в жизнь.

Особенности и преимущества The Link в Дубае

Основные особенности «вертикального города», который будет построен в Дубае:

The Link будет состоять из четырех зданий — одного большого, рассчитанного на 100 тыс. человек и трех поменьше, вмещающих столько же.

На первых пяти этажах будут расположены офисы, медицинские и образовательные центры, торговые центры, фитнес-центры, SPA и т. д.

В здании предусмотрена установка системы искусственного интеллекта, позволяющей регулировать температуру воздуха, уровень углекислого газа и влажности.

На строительство небоскреба власти ОАЭ намерены потратить миллиарды долларов. Это не первый такой проект. «Вертикальный город» Bosco Verticale, состоящий из двух зданий высотой 111 и 78 метров, был построен в Милане в 2014 году.

The Link будет значительно превосходить своего предшественника как по размерам, так и стилю оформления.