Островное государство Тувалу первым в мире создаст свою цифровую копию в метавселенной. Правительство идет на такой шаг, так как страна может скоро исчезнуть.

Примечание. Тувалу — это группа из девяти островов с населением 12,000 человек. Расположение — на полпути между Австралией и Гавайями.

Уже к концу этого века Тувалу может полностью погрузиться под воду — во время прилива под водой оказывается до 40% территории столичного округа. Поэтому власти решили построить цифровую версию государства. Этот процесс будет включать воспроизведение островов и достопримечательностей, сохранение истории и культуры страны, и все это — в виртуальной реальности.

Эту идею на климатическом саммите COP27 озвучил министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе. Он заявил, что пришло время рассмотреть альтернативные решения для выживания его страны.

— Наша земля, наш океан, наша культура — самое ценное достояние нашего народа. Идея в том, чтобы сохранить все это в цифровом пространстве и продолжать функционировать как государство, что бы ни происходило в физическом мире — сказал министр.