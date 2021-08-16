Под понятием «роскошь» понимается целый ряд вещей и ситуаций, обеспечивающих легкость и комфорт в повседневной жизни. В последнее время это слово, пришедшее с французского языка, стало часто применяться в отношении вилл. Особенно, когда речь заходит о недвижимости комфорт-класса, значительно отличающейся от жилья, построенного по обычным стандартам. В целом роскошные виллы — это тип собственности, оснащенный множеством характеристик и деталей, делающих жизнь намного легче и удобнее.

В Турции таких объектов жилой недвижимости достаточно много. Практически в любом районе можно найти роскошные виллы, выставленные на продажу.

Ключевые особенности элитного жилья

Роскошные виллы полностью удовлетворяют потребности своих владельцев, предлагая целый ряд удобств:

просторные жилые площади;

панорамный вид на окрестности или море;

большой участок с садом;

стильное внешнее и внутреннее оформление;

шикарные кухни и ванные;

высокое качество строительства за счет использования дорогих и прочных стройматериалов;

оснащенность технологиями «умный дом»;

спортивные залы;

бассейны открытого и закрытого типа;

турецкие бани.

Такой тип недвижимости зачастую возводится на популярных курортах, позволяя владельцам проживать на уровне пяти или даже семизвездочного курортного стандарта. Что касается этажности, то роскошные виллы зачастую проектируются как многоуровневые. Обычно это жилье с двумя, тремя или четырьмя этажами.

На первом уровне, как правило, располагаются гостиная и кухня, на втором и выше — остальные помещения (ванные комнаты, спальни, дополнительные гостиные). Первые этажи и подвалы зачастую оснащаются турецкими банями, спа-салонами или бассейнами, доступными для использования в любое время года.

Роскошные виллы также удобны в плане подачи тепла. Архитекторы изначально проектируют их с применением интеллектуальных отопительных систем и наружных ограждений, позволяющих создавать прохладный микроклимат летом и теплый — зимой. Еще одно важное качество, присущее роскошным виллам — наличие просторных балконов и террас. Обычно они имеются на каждом этаже.

По каким критериям можно определить роскошную виллу?

Такой тип жилья значительно превосходит обычную недвижимость не только в плане дополнительных удобств (наличие бассейна, сада, джакузи и панорамного вида на окрестности), но и с точки зрения качества строительства/отделки.

Вот лишь некоторые критерии роскошных вилл, на которые стоит обратить внимание всем потенциальным покупателям:

теплоизоляция стен и крыши;

звукоизоляция стен в помещениях;

использование натуральных природных материалов (камня, мрамора, древесины) во внутренних и внешних материалах интерьера;

применение элитных сортов дерева, натурального камня или кованого железа в лестницах и оконных рамах;

наличие как минимум двух ванных комнат и туалетов, при возведении которых были использованы дорогие и прочные камни;

оснащение отопительными и охлаждающими системами и инструментами — каминами, кондиционерами, постоянной горячей водой;

применение подвесных крыш и использование световых эффектов в помещениях;

наличие автоматических систем управления домом.

Поскольку роскошные виллы нуждаются в тщательном уходе, будущим владельцам важно заранее уточнить нюансы, связанные с их техническим обслуживанием. Нередко компании, возводящие такие объекты, предоставляют привилегии своим клиентам в виде оказания услуг от профессиональных дизайнеров и садовых архитекторов. К ним можно обратиться по вопросам, связанным с дизайном интерьера, или в ситуациях, когда потребуется разместить растения на балконах, террасах или в саду.

Если говорить о конкретных странах, например, о Турции, то многие роскошные виллы, соответствующие перечисленным выше критериям, располагаются у побережья. Встречаются также варианты жилья, находящие вблизи с центральными частями мегаполисов, но расположенные в окружении зелени и предлагающие панорамный вид на море или город.

Покупая роскошные виллы в Турции, их владельцы не будут оторваны от цивилизации: большинство таких объектов, отличающиеся высоким качеством строительства и роскоши, находятся в местах с развитой транспортной развязкой, позволяющей легко добраться до аэропорта или центральных частей города.

Элитные объекты недвижимости в Турции