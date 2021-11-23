Британская компания Roofing Megastore, специализирующаяся на поставке строительных материалов, провела глобальное исследование, по результатам которого были выявлены самые доступные страны для приобретения жилья в 2021 году. Лидером в мире по этому показателю стала Саудовская Аравия, где стоимость частного дома площадью 100 квадратных метров оценивается в среднем в 90,774 доллара при средней годовой заработной плате в 20,354 доллара.

При формировании рейтинга специалисты из компании Roofing Megastore взяли за основу средние цены на «квадрат» жилья в 109 странах мира. Для получения более точного представления о доступности недвижимости принималась во внимание средняя заработная плата граждан этих государств за вычетом налогов.

Помимо Саудовской Аравии, в десятку стран, наиболее доступных для приобретения жилья, вошли:

Южная Африка — частный дом площадью 100 «квадратов» стоит в среднем 92,720 долларов (при средней годовой зарплате в 16,851 доллар);

США — 280,596 (42,128);

Пуэрто-Рико — 149,477 (21,637);

ОАЭ — 239,530 (32,558).

Палестина — 77,134 (9817);

Оман — 169,107 (19,797);

Исландия — 384,716 (37,742);

Кипр — 175,869 (16,798);

Катар — 381,271 (36,123).

Особенности рейтинга

При составлении ТОПа специалисты выявили ряд интересных фактов: