Опубликован рейтинг самых доступных стран для покупки дома. На первом месте — Саудовская Аравия
Британская компания Roofing Megastore, специализирующаяся на поставке строительных материалов, провела глобальное исследование, по результатам которого были выявлены самые доступные страны для приобретения жилья в 2021 году. Лидером в мире по этому показателю стала Саудовская Аравия, где стоимость частного дома площадью 100 квадратных метров оценивается в среднем в 90,774 доллара при средней годовой заработной плате в 20,354 доллара.
При формировании рейтинга специалисты из компании Roofing Megastore взяли за основу средние цены на «квадрат» жилья в 109 странах мира. Для получения более точного представления о доступности недвижимости принималась во внимание средняя заработная плата граждан этих государств за вычетом налогов.
Помимо Саудовской Аравии, в десятку стран, наиболее доступных для приобретения жилья, вошли:
- Южная Африка — частный дом площадью 100 «квадратов» стоит в среднем 92,720 долларов (при средней годовой зарплате в 16,851 доллар);
- США — 280,596 (42,128);
- Пуэрто-Рико — 149,477 (21,637);
- ОАЭ — 239,530 (32,558).
- Палестина — 77,134 (9817);
- Оман — 169,107 (19,797);
- Исландия — 384,716 (37,742);
- Кипр — 175,869 (16,798);
- Катар — 381,271 (36,123).
Особенности рейтинга
При составлении ТОПа специалисты выявили ряд интересных фактов:
- Самым недоступным государством для приобретения жилья стал Непал. Средняя цена недвижимости здесь достигает порядка 2,8 млн долларов при средней зарплате в год — 2608 долларов. Таким образом, местным жителям, чтобы купить дом, потребуется собирать деньги более 1000 лет.
- В перечень недоступных стран для приобретения жилья также вошли: Эфиопия, Гана, Таиланд, Вьетнам и Индонезия. В каждом из этих государств откладывать на частный дом местному населению со средним уровнем годовой заработной платы необходимо порядка 100-200 лет. Для примера, даже в Гонконге, где рынок недвижимости один из самых «горячих» в мире, ситуация обстоит лучше — копить на личное жилье потребуется «всего» 73 года.