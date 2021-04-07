В 2022-2023 годах жилищный сектор в Таиланде на территории 6 ключевых провинций увеличится за счет того, что застройщики снизят цены на новые объекты. Об этом говорят результаты исследований, проведенных компанией Krungsri Research. В частности, благоприятные перспективы, по прогнозам экспертов, ожидают Чиангмай, Пхукет, Районг, Кхонкэн, Чонбури и Накхонратчасима.

В настоящее время девелоперы заняты возведением порядка 100 тысяч жилых объектов. В то же время покупатели не спешат с их приобретением. Как результат, число новых проектов, инициированных в этом году, останется на том же уровне, что и в прошлом.

Помимо уменьшения цен, разработчики придают повышенное значение малоэтажным проектам. Они будут ориентированы на покупателей, работающих удаленно из дома. Кроме того, такой тип недвижимости должен стать доступным для большинства местных жителей.

По прогнозам специалистов, возведение новых жилых объектов в текущем году уменьшится на 35,7%. Это вызвано тем, что число заявок, поданных на получение прав на строительство за период с января по октябрь 2020 года, снизилось на 54,7%.

В целом тайский жилищный сектор в ближайшие годы ожидают следующие перспективы: