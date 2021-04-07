По прогнозам экспертов, ключевые провинции в Таиланде ожидает перспективное будущее
В 2022-2023 годах жилищный сектор в Таиланде на территории 6 ключевых провинций увеличится за счет того, что застройщики снизят цены на новые объекты. Об этом говорят результаты исследований, проведенных компанией Krungsri Research. В частности, благоприятные перспективы, по прогнозам экспертов, ожидают Чиангмай, Пхукет, Районг, Кхонкэн, Чонбури и Накхонратчасима.
В настоящее время девелоперы заняты возведением порядка 100 тысяч жилых объектов. В то же время покупатели не спешат с их приобретением. Как результат, число новых проектов, инициированных в этом году, останется на том же уровне, что и в прошлом.
Помимо уменьшения цен, разработчики придают повышенное значение малоэтажным проектам. Они будут ориентированы на покупателей, работающих удаленно из дома. Кроме того, такой тип недвижимости должен стать доступным для большинства местных жителей.
По прогнозам специалистов, возведение новых жилых объектов в текущем году уменьшится на 35,7%. Это вызвано тем, что число заявок, поданных на получение прав на строительство за период с января по октябрь 2020 года, снизилось на 54,7%.
В целом тайский жилищный сектор в ближайшие годы ожидают следующие перспективы:
- Как следует из прогнозов исследовательской компании, жилищный сектор страны или восстановится, или незначительно сократится в текущем году по сравнению с 2020. На замедление темпов строительства может повлиять вспышка COVID-19, которая по-прежнему отрицательно сказывается на экономике.
- Прогнозируется, что в 2021 году экономические показатели Таиланда возрастут в среднем на 3-4%, в то время как в прошлом году они упали на 6,1%. Положительный эффект должны принести инвестиции, вкладываемые в местную инфраструктуру, в первую очередь в район Восточного экономического коридора. Подобные инициативы способствуют быстрому восстановлению рынков недвижимости в Районге и Чонбури по сравнению с другими провинциями.
- По мнению специалистов, туристическая отрасль Таиланда будет планомерно стабилизироваться по мере того, как сюда начнут приезжать бизнес-путешественники и граждане из государств с невысокими показателями инфицирования. Так, в 2024 году число туристов должно составить порядка 40 миллионов, как и было прежде в 2019, но только в том случае, если границы страны откроются в ближайшее время.