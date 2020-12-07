Почему стоит задуматься о покупке недвижимости на Северном Кипре
Турецкая Республика Северного Кипра — частично признанное государство, которое расположено на острове Кипр. Еще до 1974 года южные и северные земли были единым государством. Однако во второй половине 20 века в части страны, которую населяли преимущественно этнические турки, произошел военный переворот и ТРСК провозгласила свою независимость.
Несмотря на территориальную близость, Северный и Южный Кипр нельзя назвать схожими между собой. Культура, традиции, архитектура и даже природа являются уникальными.
Еще одно отличие двух территорий — цены на недвижимость. Стоимость квадратного метра на Северном Кипре значительно ниже, чем на Южном. Коммунальные услуги в турецкой части острова также заметно доступнее. Более того, в ближайшие годы ожидается реализация проекта по подаче дешевой электроэнергии по дну Средиземного моря из Турции.
На нашей платформе можно найти качественные объекты по выгодным ценам от компаний Address-Estate Cyprus, Cihanara tourism and Investment ltd и Status Estate. Агентства предполагают покупку недвижимости в Северном Кипре как при личном присутствии клиента, так и удаленно.
Тем гражданам, которые планируют поехать в ТРСК, чтобы лично посмотреть на желаемые объекты недвижимости, рекомендуем обратить внимание на то, что Высший комитет по инфекционным заболеваниям Северного Кипра объявил о новых мерах, которые вступили в силу с 1 декабря 2020 года.
Были приняты следующие решения:
- Продлить карантинные меры до 31.12.2020, 23:59.
- Страны, ранее классифицированные как группы А, В, С, объединить в одну категорию.
- Граждане, прибывшие в страну из-за рубежа, будут помещены на обязательный семидневный карантин при соблюдении двух условий:
- отрицательный ПЦР-тест, сделанный за три дня до въезда в страну;
- сдача теста на COVID-19 перед окончанием карантина.
- Лица, въезжающие в страну на срок менее трех дней, обязаны предоставить обратный билет и отрицательный результат ПЦР-анализа. Если в аэропорту повторный тест также не покажет наличия вируса в организме, соблюдение карантинных мер не требуется.
В данный момент представители Минздрава ТРСК обсуждают ряд других ограничений.
Тем пользователям платформы, которых заинтересовала покупка недвижимости на Северном Кипре, мы предлагаем следующие варианты объектов:
Недвижимость от компании Cihanara tourism and Investment ltd
Вилла в пригороде Фамагусты
Светлая, просторная, красиво оформленная студия. Укомплектована всей необходимой мебелью и техникой.
Стоимость — 110.690 € (ссылка на объект).
Жилье от агентства Status Estate
Двухкомнатная квартира в Искале
Апартаменты располагаются всего в 300 метрах от крупнейшего песчаного пляжа.
Стоимость — 101.500 €
Трехкомнатная квартира в Эстентепе
Комплекст расположен на первой береговой линии. Виллы декорированы натуральным камнем, крыша — бамбуком.
Стоимость — 261.000 €
Недвижимость от агентства Address-Estate Сyprus
Дом в Кирении
Роскошная вилла с панорамным видом на горы Бешпармак и Средиземное море.
Стоимость — 129.950 €
Вилла в Кирении
Шикарная вилла на берегу моря с прямым и частным доступом к удивительной бухте.
Стоимость — 662.468 €