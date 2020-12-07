Почему стоит задуматься о покупке недвижимости на Северном Кипре

Турецкая Республика Северного Кипра — частично признанное государство, которое расположено на острове Кипр. Еще до 1974 года южные и северные земли были единым государством. Однако во второй половине 20 века в части страны, которую населяли преимущественно этнические турки, произошел военный переворот и ТРСК провозгласила свою независимость.

Несмотря на территориальную близость, Северный и Южный Кипр нельзя назвать схожими между собой. Культура, традиции, архитектура и даже природа являются уникальными.

Еще одно отличие двух территорий — цены на недвижимость. Стоимость квадратного метра на Северном Кипре значительно ниже, чем на Южном. Коммунальные услуги в турецкой части острова также заметно доступнее. Более того, в ближайшие годы ожидается реализация проекта по подаче дешевой электроэнергии по дну Средиземного моря из Турции.

На нашей платформе можно найти качественные объекты по выгодным ценам от компаний Address-Estate Cyprus, Cihanara tourism and Investment ltd и Status Estate. Агентства предполагают покупку недвижимости в Северном Кипре как при личном присутствии клиента, так и удаленно.

Тем гражданам, которые планируют поехать в ТРСК, чтобы лично посмотреть на желаемые объекты недвижимости, рекомендуем обратить внимание на то, что Высший комитет по инфекционным заболеваниям Северного Кипра объявил о новых мерах, которые вступили в силу с 1 декабря 2020 года.

Были приняты следующие решения:

Продлить карантинные меры до 31.12.2020, 23:59.

Страны, ранее классифицированные как группы А, В, С, объединить в одну категорию.

Граждане, прибывшие в страну из-за рубежа, будут помещены на обязательный семидневный карантин при соблюдении двух условий: отрицательный ПЦР-тест, сделанный за три дня до въезда в страну; сдача теста на COVID-19 перед окончанием карантина.

Лица, въезжающие в страну на срок менее трех дней, обязаны предоставить обратный билет и отрицательный результат ПЦР-анализа. Если в аэропорту повторный тест также не покажет наличия вируса в организме, соблюдение карантинных мер не требуется.

В данный момент представители Минздрава ТРСК обсуждают ряд других ограничений.

Тем пользователям платформы, которых заинтересовала покупка недвижимости на Северном Кипре, мы предлагаем следующие варианты объектов:

Недвижимость от компании Cihanara tourism and Investment ltd

Вилла в пригороде Фамагусты

Светлая, просторная, красиво оформленная студия. Укомплектована всей необходимой мебелью и техникой.

Стоимость — 110.690 € (ссылка на объект).

Жилье от агентства Status Estate

Двухкомнатная квартира в Искале

Апартаменты располагаются всего в 300 метрах от крупнейшего песчаного пляжа.

Стоимость — 101.500 €

Трехкомнатная квартира в Эстентепе

Комплекст расположен на первой береговой линии. Виллы декорированы натуральным камнем, крыша — бамбуком.

Стоимость — 261.000 €

Недвижимость от агентства Address-Estate Сyprus

Дом в Кирении

Роскошная вилла с панорамным видом на горы Бешпармак и Средиземное море.

Стоимость — 129.950 €

Вилла в Кирении

Шикарная вилла на берегу моря с прямым и частным доступом к удивительной бухте.

Стоимость — 662.468 €