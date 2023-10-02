Нидерланды закрывают программу «Золотая виза»: что это значит, если вы инвестор

Нидерланды присоединились к ряду стран Евросоюза, которые закрывают инвестиционную программу «Золотая виза». Согласно заявлению Службы иммиграции и натурализации Нидерландов (NLS), прием заявок на получение видов на жительство через инвестиции будет прекращен с 1 января 2024 года.

Программа «Золотая виза» была введена в Нидерландах десять лет назад, но не получила широкой популярности среди иностранных инвесторов. Причин этому несколько:

Основная — высокий минимальный порог инвестиций в размере 1,25 миллиона евро. Это требование сделало программу малодоступной для многих потенциальных инвесторов.

Кроме того, программа устанавливает строгие требования к заявителям, включая наличие действующего паспорта или другого проездного документа. Также заявитель не должен представлять угрозу общественному порядку и национальной безопасности.

Ограниченный выбор инвестиционных объектов, так как нужно вкладывать средства в международную компанию, находящуюся в Нидерландах, или в фонд, соответствующий схеме SEED, венчурную компанию или договорное совместное предприятие, инвестирующее в местную компанию. Это требовало перевода средств на банковский счет голландского банка или банка государства-члена ЕС с филиалом в стране.

Власти Нидерландов также использовали систему баллов для оценки инвестиций. Добавленная стоимость считалась достигнутой, если инвестиции соответствовали двум из следующих критериев: создание не менее десяти рабочих мест в течение пяти лет, внесение вклада в повышение инновационности голландских компаний, и другие нефинансовые показатели, такие как конкретные знания и активное участие инвестора.