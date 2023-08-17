Феномен «Золотой визы»: чем больше призывов от неё отказаться — тем больше людей хотят её получить

Европейские программы «гражданство/ВНЖ за инвестиции» продолжают преуспевать , несмотря на требования о прекращении этих программ, которые звучат из разных политических кругов. Почему «золотые визы» остаются популярными, несмотря на критику и призывы к их отмене?

«Золотые визы» предоставляют возможность состоятельным иностранцам получить вид на жительство или гражданство стран путем инвестирования в местную недвижимость или финансовые активы. С 2011 по 2019 годы более 132 тысяч человек получили гражданство через программы «золотых виз». В последнее время спрос на них достиг рекордных уровней в Греции, Португалии, Италии и Испании.

Так как с этими программами ассоциируются рост цен на недвижимость и недостаточное регулирование, депутаты Европарламента уже давно призывают к их прекращению. Некоторые страны действительно их отменили, как Ирландия и Великобритания, некоторые ужесточают условия для участия: с 1 августа в Греции увеличили порог инвестиций с €250 тысяч до €500 тысяч, а Испания рассматривает возможность увеличения минимальной суммы инвестиций до 1 миллиона евро или полной отмены программы.

Португалия в июле отменила возможность получения вида на жительство за инвестиции в недвижимость, но оставила возможность инвестиций не менее €500 тыс. в местные компании или фонды, не связанные с недвижимостью. А некоторые страны, как Нидерланды и Черногория, продолжают принимать заявления на получение золотой визы, несмотря на то, что объявили о прекращении своих программ.

Так или иначе, закрытие и изменения программ «золотых виз» вызвали противоположный желаемому эффект: интерес к ним только возрос. Играет роль и то, что они оказывают значительное влияние на экономику стран Европы. За последние десять лет страны, предоставляющие «золотые визы», получили около 25 миллиардов евро в качестве инвестиций. Например, Португалия получила 6,8 миллиарда евро, что сделало ее одним из крупнейших бенефициаров.

«Правительства хотят показать, что они занимают жесткую позицию в отношении „золотых виз“, но эти визы важны для переживающих трудности экономик, поэтому многие страны ЕС в итоге занимают довольно двойственную позицию», — отмечают иммиграционные консультанты.

Не стоит забывать также и о том, что некоторые страны предлагают альтернативные варианты. К примеру, среди удалённых работников становятся популярными визы «цифрового кочевника». А учредители бизнеса также могут подавать заявки на специальные инвесторские визы, дающие право на временное и постоянное проживание.