Нанять архитектора или дизайнера: чем отличаются специалисты и какие услуги оказывают при возведении объектов

При возведении объектов любого назначения, будь то дом, гараж или баня, будущие владельцы рассчитывают получить многофункциональное сооружение, которое будет отвечать своему техническому назначению. Повышенное внимание также уделяется дизайну: построенное здание должно удачно вписываться в существующий ландшафт, идеально гармонируя с окружающими строениями.

Поскольку перечисленные выше задачи неразрывно связаны друг с другом, для их воплощения в жизнь необходимы усилия архитекторов и дизайнеров, имеющих тонкий художественный вкус и хорошо разбирающихся в строительных/отделочных материалах.

Провести четкую грань между работой этих специалистов бывает крайне сложно. Будучи настоящими художниками строительства, они решают во многом схожие задачи. Отличие состоит в том, что архитектор, создавая будущий объект из стен и крыш, соотносит его с существующим окружением. Основная же задача дизайнера заключается в том, чтобы наполнить новое пространство зарядом положительной энергии при помощи мебели, цветовых решений и отделочных материалов.

Архитектор

От профессионализма и художественной фантазии этого специалиста зависит внешний вид здания: будет он выглядеть как средневековый замок, станет похож на домик из сказки или же приобретет черты объекта из далекого будущего.

Архитектор также определяет:

количество этажей в будущем сооружении;

точное расположение комнат;

форму крыши;

функциональное назначение подвала и подкрышного пространства.

При проектировании строений зодчий придает большое значение их функциональности.

Лишь потом он выполняет художественное оформление, к примеру, применяя несущую колонну в качестве элемента декора. Дополнительно архитектор проводит расчеты в отношении подъездных путей и вида, который станет открываться на само здание и прилегающие окрестности.

Дизайнер интерьера

Специалист этого профиля приступает к делу после того, как расположение комнат внутри сооружения и его внешний вид будут спроектированы архитектором. Именно дизайнер решает в какой стилистике станет выполнена прихожая, кухня и спальня, и какими материалами будет отделана лестница. Стоит ли придерживаться единого дизайна во всем здании или лучше выполнить прихожую в китайском стиле, а рабочий кабинет отделать под хай-тек.

Оформитель интерьера также дает рекомендации владельцу жилья в отношении:

внешнего вида люстр и их расположения;

выбора мебели и напольных покрытий;

подбора материалов для отделки стен.

Технический дизайнер

Работая над проектированием объектов, вышеупомянутые специалисты тесно сотрудничают с техническим дизайнером. В обязанность этого профи входит проектировка коммуникаций.

Сначала оформитель интерьера описывает, что из себя будут представлять гостиная, кухня и ванная, а уже после — технический дизайнер приступает к выполнению всех остальных процедур:

проектирует подводки труб для смесителей;

делает расчеты по количеству электрических розеток в разных помещениях;

определяет, как удобнее подвести электричество к осветительным приборам;

рассчитывает, в какую сторону станут открываться двери.

Труд технического дизайнера всегда скрыт под отделочными материалами, но именно он зачастую влияет на функциональность помещений. Правильно выполненное техническое оснащение здания помогает сделать его более удобным в эксплуатации: владельцу не придется применять удлинители, включать по три прибора в одну розетку или прокладывать интернет-кабель через всю квартиру, чтобы соединить роутер с компьютером.

Ландшафтный дизайнер

Привлечение этого специалиста позволяет:

правильно спроектировать цветник или сад;

корректно разместить дорожки и небольшие скульптурные формы на придомовой территории;

органично расположить беседку и зону барбекю на участке;

обустроить открытый бассейн возле дома;

разместить на участке детскую площадку.

Из-за большого спектра обязанностей профессия ландшафтного дизайнера считается одной из самых многогранных. Специалисты этого профиля могут работать по нескольким узким направлениям.

Кого вызвать для работы

При возведении объекта «с нуля» необходимы услуги всех перечисленных выше специалистов. В случае с ремонтом дома потребуется только привлечение оформителей интерьера. Архитекторы нужны при значительной перепланировке здания, когда владельцу необходимо добавить дополнительную пристройку или этаж.

Обратиться за услугой рентабельнее всего в архитектурное или дизайнерское бюро. В них работают целые команды, которые выполняют все процедуры «под ключ». Если же возводимый объект не отличается большими масштабами, можно воспользоваться услугами частных архитекторов/дизайнеров. Большинство из них располагают личными ремонтными бригадами, куда входят многие смежные специалисты, включая инженеров, проектировщиков и технических дизайнеров.