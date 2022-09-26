Купить квартиру в новостройке — это всегда выгодный вариант инвестиций. А если это новостройка у моря — то сомневаться не приходится: покупатель, если и не будет жить в этой квартире сам, то с легкостью сдаст ее в аренду в любое время года. Именно такую квартиру на берегу Красного моря мы нашли в каталоге новостроек REALTING.

В Хургаде на курорте международного уровня Сахл Хашиш, расположенном в уютной и живописной бухте, начато строительство жилого комплекса «Гавайи Рзеорт». Расположение можно действительно назвать идеальным: отличные пляжи, роскошные отели, жилые комплексы класса «Люкс», просторные виллы с частными бассейнами, множество ресторанов/баров и кафе, прекрасные пейзажи и аэропорт, который находится всего в 18 километрах от этого места. «Удобное расположение позволяет пользоваться всей инфраструктурой города, но и жить в условиях изысканности и спокойствия, вдали от шумной городской суеты и наслаждаться потрясающими морскими видами, пляжами и сервисом», — пишет в объявлении продавец.

Бухта Сахл Хашиш — известный природный заповедник с кристально чистыми водами, прекрасными песчаными пляжами и завораживающим подводным миром. В километре от берега находится небольшой остров Абу Хашиш, популярный среди поклонников дайвинга и снорклинга.

Жилой комплекс «Гавайи Резорт» строится здесь же, всего в 150 метрах от пляжа. К услугам будущих жильцов: бассейны с водопадами и ландшафтный дизайн, ресепшн, СПА и тренажёрный зал, рестораны и кафе.

Застройщик предлагает покупателям полностью меблированные апартаменты, оформленные в оригинальном стиле гавайских островов. По словам продавца, все квартиры имеют вид на море.

Покупатели смогут выбрать квартиру с одной или двумя спальнями, дуплекс. В стоимость входит полная меблировка и кондиционеры.

Сдача первой фазы строительства планируется в середине 2023 года, весь комплекс будет завершён к середине 2025 года.

Цены на квартиры:

студии 52 кв.м. от $83,300

квартиры с 1 спальней 61 кв.м — 72 кв.м. от $105,500

квартиры с 2 спальнями 88 кв.м. от $161,100

дуплексы 110 кв.м. — 150 кв.м. От $158,500 до $216,600.

Также компания предлагает услуги по управлению недвижимостью и сдаче в аренду через управляющую компанию отеля, находящегося на территории комплекса. Стоимость обслуживания: 10% от суммы договора.

