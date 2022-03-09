Для покупки зарубежной недвижимости необходимо располагать внушительным бюджетом. Если его недостаточно, можно вложить средства в недорогую квартиру, расположенную в одной из европейских столиц. Удивительно, но во многих странах Европы, популярных среди инвесторов, столичное жилье стоит значительно дешевле, чем в курортной местности. При этом прибыль от инвестирования в такую недвижимость можно получать аналогичную.

Почему именно столичное жилье?

Столицы европейских государств по традиции привлекают большое внимание инвесторов. Приобрести квартиру в Риме, Берлине или Париже — мечта каждого. Да и в целом это практично: такая недвижимость всегда остается ликвидной из-за большого интереса со стороны покупателей и арендаторов.

Высокий спрос на жилье связан с тем, что в европейские столицы регулярно прибывают большое количество иностранных туристов, учащихся и иммигрантов, наемных рабочих и других категорий граждан.

Одни приезжают, чтобы учиться в престижных университетах, другие — работать. Для кого-то главная цель поездки — посещение основных достопримечательностей. Разумеется, всем гражданам, прибывающим в европейские столицы, нужно где-то жить, поэтому спрос на квартиры среди арендаторов всегда остается высоким. По этой же причине столичное жилье регулярно растет в цене.

Дело дошло до того, что во многих европейских государствах квадратные метры стали оцениваться в космические суммы. Желающим купить квартиру в Лондоне или Париже необходимо выложить не менее полумиллиона евро! Это уже оттолкнуло многих покупателей от приобретения жилья в европейских столицах.

Восточная Европа — новый тренд у инвесторов

В надежде найти недорогую недвижимость иностранцы стали чаще обращать внимание на Восточную Европу. За последние годы интерес к ней повысился настолько, что цены там также взлетели до заоблачных высот.

К примеру, в Будапеште квартиры стали оцениваться вдвое дороже, чем 8 лет назад, да и Прага уже официально считается мегаполисом для богачей. Однако на карте Восточной Европы, к счастью, еще остались столицы, где можно по сравнительно недорогим ценам приобрести недвижимость.

Подгорица, Черногория

В Черногории повышенный интерес у инвесторов и туристов вызывают прежде всего местные курорты, в особенности Бар, Будва и Херцег-Нови. Однако при покупке недвижимости важно учитывать, что почти четверть всего населения страны (порядка 150 тыс. человек) проживает в столице — Подгорице. Именно здесь находятся:

филиалы крупных организаций;

университет;

вокзал;

аэропорт.

Поэтому для сдачи жилья на длительный срок Подгорица подходит лучше всего. Конечно, после покупки недвижимости в черногорской столице придется отказаться от живописного вида на море, однако здесь хорошо развита инфраструктура — есть много клиник, театров и крупных магазинов. Этих объектов зачастую не хватает в курортных городках, где предлагается лишь минимальный сервис. К тому же, из столицы можно всего за полчаса добраться до моря.

Особенности рынка недвижимости в Подгорице

У черногорской столицы древняя и не очень веселая история: в ходе Второй мировой войны она была разрушена полностью. Поэтому большая часть многоквартирных домов в Подгорице возведена в послевоенные годы. Многие постройки социалистического периода напоминают советские хрущевки. Новые здания начали застраивать в столице только в этом тысячелетии после того, как Черногория обрела независимость. Из-за масштабных разрушений в городе не так много достопримечательностей. Среди новых уникальных объектов стоит выделить возведенный в 2005 году Мост тысячелетия, раскинувшийся над рекой Морача.

В Подгорице преобладают пяти- и семиэтажные многоквартирные дома. Выше объекты не строят из-за того, что город расположен в сейсмоопасном регионе. Новые квартиры встречаются преимущественно в жилье бизнес- или эконом-класса, которое отличается высоким качеством.

Поскольку инвесторы заинтересованы прежде всего в городах у моря, стоимость недвижимости в Подгорице значительно ниже, чем во многих черногорских курортах. Один кв. метр в столице оценивается в среднем в 1 тыс. евро. В ряде престижных районов ценник может достигать €2000. К таким элитным локациям относятся кварталы, расположенные в центральной части, и вблизи с масштабным торговым центром Delta City.

Примеры недорогой недвижимости в Подгорице

Тирана, Албания

В албанской столице проживает порядка 500 тыс. человек, а в ее агломерации — около 1 млн. Это 1/3 всего населения страны. Статус столицы Тирана получила больше века назад. За годы войны ей, в отличие от Подгорицы, удалось избежать значительных разрушений. Поэтому сейчас в городе можно встретить многие исторические достопримечательности — начиная с периода правления Османской империи. Большая часть жилых домов — это постройки эпохи социализма, возведенные по типу советских сталинок и хрущевок.

Только в последние десятилетия в Тиране стали появляться здания современной архитектуры. Значительное преображение столицы произошло в нулевые годы, когда на пост ее мэра был назначен Эди Рама — в прошлом профессиональный художник. Ныне он занимает должность албанского премьер-министра.

В центральной части Тираны располагается площадь Скандерберга, вокруг которой возведено много построек советского периода. Рядом находятся популярные столичные бульвары Зогу и Жанны д’Арк, а также Дешморет-э-Комбит, считающийся одним из самых живописных мест в городе. Неподалеку располагаются старинные районы — Пазари, Бам и Мухос. Вблизи площади также простирается Новая Тирана — наиболее престижный район столицы, раскинувшийся до университетского кампуса.

Особенности тиранского рынка недвижимости

В настоящее время столица активно застраивается в соответствии с программой «Тирана-2030». Власти планируют возвести много современных зданий, а сам город сделать более экологичным, разбив на его территории новые парки и проложив велодорожки.

По стоимости жизни Албания считается одной из самых дешевых европейских стран. Поэтому и цены на недвижимость здесь достаточно умеренные. Один «квадрат» жилья в Тиране стоит в среднем 1,1 тыс. евро. Наиболее дешево оцениваются квартиры в спальных районах (от 700 евро за кв. метр), дороже всего — в новых комплексах, расположенных в центре города (до 4 тыс. евро). Вероятно, именно низкие цены привлекают зарубежных инвесторов к албанской столице: порядка трети всех сделок здесь совершается с участием иностранцев. Однако многие покупатели по-прежнему отдают предпочтение курортам, из-за чего Тирана остается немного в тени.

Между тем, в плане инвестиций столица — наиболее удачный выбор. Здесь располагаются все важные культурные, коммерческие и социальные объекты, включая:

банки и бизнес-центры;

музеи и театры;

университеты и стадионы.

Кроме того, Тирана — это главный промышленный центр Албании. Здесь сосредоточены все крупные заводы, на которые регулярно приезжают трудоустраиваться рабочие из разных регионов. Всем им постоянно нужно жилье, а значит инвестор сможет получать стабильный доход от сдачи собственности в аренду. В плюсе останутся и те покупатели, которые планируют выиграть от перепродажи квартир — несмотря на пандемию, стоимость албанской недвижимости продолжает увеличиваться.

Примеры недорогой недвижимости в других городах Албании

София, Болгария

Болгарскую столицу населяет порядка 1,5 млн. человек. Это около четверти всего населения страны. Из-за повышенного интереса иностранных инвесторов к черноморским курортам София отодвинута на второй план, однако здесь тоже есть куда сходить и на что посмотреть. Столица Болгарии имеет много общего с крупными городами России и Украины. На ее территории расположено два десятка университетов, работают театры и музеи. Передвигаться по Софии удобно на троллейбусах, трамваях и автобусах. Дополнительно функционируют три линии метро.

История болгарской столицы уходит корнями в античность. Даже сейчас здесь можно встретить руины, оставшиеся от римской эпохи. В годы войны София была значительно разрушена, поэтому большая часть зданий появилась только в послевоенный период. Многие постройки проектировались по типу советских сталинок, хрущевок и брежневок, из-за чего у российских туристов периодически появляется ощущение, что они по-прежнему на родине.

На фоне других европейских столиц София отличается большим количеством зелени. Настоящим достоянием города считается парковая зона, расположенная на горе Витоша. Здесь же находится популярный среди населения горнолыжный курорт.

Что важно учесть при покупке жилья в Софии

Несмотря на большой поток туристов, риэлторы рекомендуют инвесторам подбирать жилье для длительной сдачи в аренду. Это практичный и не хлопотный вариант. Приобретать недвижимость лучше всего вблизи деловых районов, учебных учреждений и крупных предприятий.

Софийская недвижимость оценивается в среднем в 1,2 тыс. евро за «квадрат». Дорого просят за квартиры в центральных частях города — порядка 2 тыс. евро за кв. метр. Наиболее дешевое жилье продается рядом со студенческим городком — в пределах 900 евро за «квадрат». Прибыль от сдачи собственности в аренду разнится. В центре доход составляет около 4-6% годовых, в районе студенческого городка — может достигать 7%.

Примеры недорогой недвижимости в Софии

Афины, Греция

Греческая столица занимает лидирующую позицию в приведенной подборке. Это крупнейший мегаполис с населением в 3 млн. человек и известная на весь мир достопримечательность, которую часто называют «музеем под открытым небом». Примечательно, что в плане популярности Афины не уступают греческим курортам. Это подтверждают и одинаковые цены на недвижимость.

Как и большинство мегаполисов, Афины живут в стремительном темпе. На территории столицы расположено большое количество музеев, театров, ресторанов и ночных клубов. Хорошо развит городской транспорт: работает скоростной трамвай, есть удобный метрополитен.

Однако имеются и проблемы, присущие всем крупным городам:

ветхое жилье (в некоторых районах);

высокий показатель преступности;

большая концентрация нелегальных мигрантов.

В городской архитектуре смешались разные стили и эпохи. Большая часть построек была возведена в XX веке, когда численность населения в Афинах увеличилась в несколько раз. В тот период строились преимущественно недорогие многоэтажные дома, называемые в Греции «поликатикий». В 2004 году городскими властями значительно модернизирована транспортная инфраструктура в связи с проведением Олимпийских игр. В настоящее время в греческой столице реализуется большое количество строительных проектов. Наиболее масштабный и известный — застройка бывшего афинского аэропорта Эллиникон.

Особенности рынка жилья в Афинах

Наиболее интересные районы для покупки квартиры находятся в центре. К примеру, купив недвижимость в квартале Плака, можно любоваться из окон дома Акрополем. Однако цены на жилье в центральной части столицы — самые дорогие. Один кв. метр здесь оценивается в 1,5-2,5 тыс. евро. Еще больше могут запросить в элитных пригородах — около 2,5-4 тыс. евро. Недвижимость эконом-класса будет стоить от 1 тыс. евро за «квадрат».

При покупке жилья в Афинах важно учесть его месторасположение. К примеру, не рекомендуется приобретать квартиру в кварталах Экзархия и Омония, имеющих дурную славу. Самыми престижными считаются районы у моря — Илиуполи, Эллинико и Глифада.

Поскольку в Афинах регулярно наблюдается высокий туристический поток, многие инвесторы, за последние годы вложившиеся в местную недвижимость, делали ставку на краткосрочную аренду. Она приносила регулярную прибыль, пока не наступила пандемия. Карантинные ограничения привели к тому, что иностранцы перестали приезжать в Грецию. В результате спрос на аренду жилья в туристических регионах упал, несмотря на меры по стимуляции внутреннего туризма, предпринятые греческими властями. Впрочем, в настоящее время туристы вновь потянулись в Грецию, однако достичь допандемийных показателей будет сложно.

Поэтому, чтобы исключить риски, лучше приобретать объекты для сдачи в аренду на длительный срок. Предпочтение, как и в других европейских столицах, стоит отдавать жилью, расположенному рядом с деловыми кварталами, вокзалами, учебными заведениями или же ориентироваться на элитные пригороды. Прибыль от аренды варьируется от 4 до 6%, в зависимости от района. У небольшой недвижимости она будет выше. При взвешенном подходе можно достичь дохода в 10% годовых.

Примеры недорогой недвижимости в Афинах

Рига, Латвия

Рига — один из самых популярных городов у туристов из стран СНГ. Сюда регулярно приезжают граждане России, Беларуси, Эстонии и Литвы, чтобы оценить уникальную архитектуру и достопримечательности. Это делает латвийскую столицу туристическим центром мирового масштаба. Кроме того, Рига — это крупный город с населением в 600 тыс. человек и главный научный центр Латвии, где сосредоточено большое количество университетов и организаций, занятых научными исследованиями.

Рынок столичной недвижимости также не стоит на месте. В Риге есть перспектива высокого спроса на квартиры, сдаваемые в аренду на короткий и длительный срок. По сравнению с 2020 годом, в 2021 цены на рижское жилье пошли вверх. В третьем квартале стоимость квартир подскочила на 5,13% в годовом исчислении. Сейчас недвижимость в центре Риги можно купить по цене 2-4 тыс. евро за «квадрат», в спальных районах — в 2-3 раза дешевле. Самое же доступное жилье — это квартиры в постройках советского периода, стоимость которых стартует от 700 евро за кв. метр. Годовая прибыль от сдачи в аренду — 4-6%. При умелом управлении можно выйти на доход в 7-10%.

Рига имеет давнюю историю, насчитывающую свыше 800 лет. На территории города до сих пор остались здания и достопримечательности, возведенные 8 столетий назад, а также в XIII-XIV веках. Большая часть из них перестроена. Покупателям, разумеется, предлагаются объекты, построенные за последнее столетие.

Что необходимо учесть перед покупкой рижской недвижимости

Треть всех зданий в центральной части Риги возведена в стиле европейского модерна. Эти старинные дома, построенные в начале XX века — визитная карточка города. В послевоенный период было застроено много советских хрущевок. Большая часть из них утратила презентабельный вид, но отличается недорогой стоимостью, а потому пользуется спросом у покупателей. Особенно много хрущевок можно встретить в кварталах Болдерая, Пурвциемс и Вецмилгравис.

Самые элитные районы города — это Старая Рига и Тихий центр, в котором расположены иностранные посольства. В этих кварталах, несмотря на их престижность, можно купить недвижимость по достаточно приемлемым ценам. Ориентироваться лучше на туристическую аренду. К числу лучших районов также часто причисляются Золитуде, Межапарк и Вецаки. Среди спальных кварталов хорошей репутацией пользуются Югла, Иманта и Тейка.

После того как Латвия обрела независимость, в Риге регулярно возводятся новые здания. Застройка ведется во всех частях города, в том числе в центре. При возведении современных объектов архитекторы аккуратно вписывают их в исторические районы. Поэтому в большинстве случаев новые здания — это обновленные версии все того же европейского модерна.

